T-Mobile pomoże warszawskiej uczelni w badaniach

T-Mobile stworzy inteligentną infrastrukturę dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie. Ma to pomóc uczelni w rozwoju idei precyzyjnego rolnictwa, pozwalającego na zdalne zarządzanie i szczegółowy monitoring upraw.

Spotkanie środowiska naukowego SGGW oraz przedstawicieli T-Mobile podczas kongresu Lasów Państwowych „Informatyka dla ludzi lasu” zaowocowało pomysłem utworzenia inteligentnej strefy badań. Teraz pomysł ten nabrał praktycznego wymiaru w postaci podpisania listu intencyjnego między uczelnią i magentowym operatorem. Dzięki zainicjowanej współpracy z T-Mobile, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uzyska dostęp do rozwiązań bazujących na technologii Narrowband-IoT, które pozwolą na automatyczne gromadzenie różnorodnych danych i parametrów środowiskowych, istotnych zarówno w procesie kształcenia akademickiego, jak i edukacji z zakresu zastosowań technologii w różnych dziedzinach.

Zobacz: W T-Mobile rusza Black Week dla firm. Te urządzenia kupisz taniej

Zobacz: T-Mobile pomaga seniorom w odkrywaniu cyfrowego świata

Sieć Narrowband-IoT, z której korzystać będzie nowa infrastruktura, to technologia łączności wykorzystywana między innymi w projektach inteligentnych miast. Pozwala ona na efektywny przesył sygnału również tam, gzie występują bariery architektoniczne i problemy z zasięgiem. To z kolei sprawia, że pozostaje niezawodna i świetnie sprawdza się do tworzenia inteligentnych systemów. Właśnie taki zaawansowany system powstanie w arboretum SGGW w Rogowie, gdzie za sprawą inteligentnej łączności, uzupełnionej o technologie 2G, 4G, 5G czy CATM1, możliwe będzie stworzenie kompleksowego laboratorium IoT dla studentów.

W T-Mobile naszą działalność opieramy na przekonaniu, że technologia może i powinna wspierać nas w rozmaitych sferach życia, w tym także w pracy, nauce i działalności naukowej. To niezwykle ważny obszar, w którym – dzięki potencjałowi technologii – możemy wspierać potencjał utalentowanych, kreatywnych w swoich działaniach i ambitnych osób, które mogą mieć ogromny wpływ na rozwój nauki. Tym bardziej czuję się zaszczycony i zarazem dumny, że znakomita polska uczelnia, jaką jest SGGW, zdecydowała się na współpracę z nami w celu stworzenia inteligentnego laboratorium. Mam nadzieję, że nowa przestrzeń przyczyni się nie tylko do stworzenia idealnych warunków uprawy roślin, ale również optymalnych warunków prowadzenia badań i kształcenia studentów.

– powiedział Andreas Maierhofer, prezes zarządu T-Mobile Polska

Dzięki nowemu zapleczu technologicznemu laboratorium umożliwi monitorowanie parametrów klimatycznych gleby lub podłoży organicznych, zarządzanie nawadnianiem z urządzenia mobilnego oraz pomiar temperatury i wilgotności w uprawach rolnych, ogrodniczych, leśnych, na terenach zieleni, w sadach i w uprawach pod osłonami. W efekcie nowe rozwiązanie umożliwi kompleksowe zdalne zarządzanie gospodarstwem, od nawadniania, poprzez nawożenie, aż po sterowanie żaluzjami czy otwieranie ciągów wentylacyjnych. Łatwiejsze będzie również monitorowanie parametrów w pasiekach pszczelich, stężenia gazów w budynkach gospodarskich, stężenia azotanów, natlenienia oraz mętnienia wód gruntowych, jak również monitorowanie wilgotności ściółki leśnej.

Inteligentne czujniki pozwolą ponadto na opomiarowanie ciepłomierzy, wodomierzy oraz liczników energii elektrycznej. Z kolei platforma do wizualizacji wyników pomiarowych umożliwi bezproblemowy dostęp do wszystkich, nawet najbardziej precyzyjnych parametrów i pełną ich analizę. Uczelnia otrzyma także karty SIM w zamkniętym prywatnym APN specjalnie do celów badawczych. Wszystko to razem stworzy inteligentny, kompleksowy system, który ma pozwolić na prowadzenie precyzyjnych badań w wygodny i efektywny sposób.

Nowoczesne centra badawcze, pracownie i laboratoria oraz wybitni eksperci, pozwalają na kształcenie i prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie oraz transfer wyników do gospodarki, co ma wpływ na innowacyjność i postęp m.in. w rolnictwie. Inteligentna infrastruktura badawcza, która powstanie na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie dzięki współpracy z T-Mobile to potężne narzędzie wspierające naukowców, przybliżające ich do osiągania założonych celów badawczych.

– powiedział prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada, rektor SGGW

Andreas Maierhofer, prezes zarządu T-Mobile Polska oraz prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada, rektor SGGW

Obecnie trwają prace nad realizacją projektu. Inteligentne laboratorium będzie dostępne w pierwszej połowie 2023 roku.

Zobacz: Emitel sprzedany. Poszedł za niecałe 2 mld zł

Zobacz: InPost podbija Europę. Włosi i Francuzi zasmakują polskich luksusów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile