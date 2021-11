Szwecja chce zakazu kopania kryptowalut w całej Unii Europejskiej

Szwecja to kolejny wróg kryptowalut. Skandynawowie chcą jednak, by zareagowała cała Unia Europejska. Najlepiej zakazem kopania kryptowalut.

Władze kolejnych krajów coraz mniej przychylnie patrzą na górników kryptowalut. Tym razem do wymierzenia naprawdę potężnego ciosy kryptowalutom szykuje się Szwecja. Skandynawski kraj chce bowiem, by cała Unia Europejska zakazała kopania kryptowalut. Szwecja jest zaniepokojona, że właśnie przez kryptowaluty może się nie udać wypełnić klimatycznych celów Porozumienia Paryskiego. Szwecja argumentuje, że górnictwo kryptowalut emituje co roku 120 milionów ton dwutlenku węgla. To odpowiednik 100 milionów lotów między Szwecją i Tajlandią. Sam Bitcoin i Ethereum, czyli dwie największe kryptowaluty na świecie w ciągu roku zużywają niemal dwukrotnie więcej energii elektrycznej niż cała Szwecja.

Ostatnie wrogie posunięcia Chin wobec kryptowalut sprawiły, że niektórzy górnicy przeprowadzili się do krajów nordyckich. To już wybitnie nie podoba się Szwedom. Teraz Królestwo Szwecji chce, by problemem zajęła się cała Unia Europejska. Najlepiej raz na zawsze, bo bez tego rozwój kryptowalut może nie wyhamować.

