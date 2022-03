Ukradł światłowód, grozi mu 8 lat więzienia

Policjanci zatrzymali 30-letniego mieszkańca Lublina, który kradnąc światłowód doprowadził do przerwy w dostępie do Internetu.

Tydzień temu przy ulicy Chemicznej w Lublinie doszło do uszkodzenia infrastruktury telekomunikacyjnej, co skutkowało zakłóceniem działania sieci i przerwą w dostępie do Internetu dla niektórych użytkowników. Firma będąca właścicielem sieci oszacowała straty na 10 tys. zł.

Wysłani na miejsce zdarzenia Policjanci stwierdzili kradzież światłowodu. Jak informuje serwis Lublin24.pl, funkcjonariusze zabezpieczyli ślady i zaczęli szukać sprawcy. Tym okazał się 30-letni mieszkaniec Lublina, który przyznał się do winy. Złodziejowi grozi do 8 lat więzienia.

Zobacz: Plus Światłowód przez rok za 1 zł miesięcznie!

Zobacz: Operatorzy sieci światłowodowych łączą siły w Open Allies

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: lublin24.pl