Co czwarty Polak chomikuje taki w szufladzie. Prosi się o kłopoty

W kolejnej edycji konkursu ekologicznego dla szkół i przedszkoli, współorganizowanego przez T-Mobile, udało się zebrać blisko 16 tysięcy starych telefonów. To dobry prognostyk, ale niestety tylko kropla w morzu potrzeb.

T-Mobile pochwalił się wynikami konkursu „Zbieraj baterie i telefony”, skierowanego do szkół i przedszkoli. Dzięki temu, że urządzenia można było wymienić na atrakcyjne nagrody, akcja przyciągnęła uwagę kilkuset placówek z całej Polski.

W akcji zebrano ponad 16 tysięcy starych telefonów

W konkursie udział wzięło łącznie 301 szkół i przedszkoli, w których zebrano aż 2117 kg telefonów – w sumie ponad 16 tysięcy urządzeń. Trafią one do specjalistycznego zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego, gdzie cenne surowce zostaną z nich odzyskane do ponownego użycia.

Łącznie w inicjatywie nagrodzono 30 placówek z najlepszymi wynikami – po 6 placówek w każdej z kategorii: „przedszkole małe”, „przedszkole duże”, „szkoła duża”, „szkoła średnia” oraz „szkoła mała”. Tegorocznym rekordzistą zostało Gminne Przedszkole w Kamionku, które zebrało aż 100 kg telefonów.

Szkoły z najlepszym wynikiem zostaną wyposażone w tablety, a przedszkola w nowoczesne projektory. Placówki, które zajęły 2. i 3. miejsca będą mogły cieszyć się z zestawów gier edukacyjnych. Dodatkowo nagrodzonych zostanie 30 najbardziej zaangażowanych nauczycieli, którzy otrzymają bony o wartości 500 zł na zakupy w wybranych sklepach.

Stare telefony zalegają w domach

Jak podaje T-Mobile, wciąż co czwarty statystyczny Polak trzyma w swojej szufladzie dwa stare smartfony, z których już nie korzysta. Warto je oddać do recyklingu, bo takie sprzęty stanowią cenne źródło nieodnawialnych zasobów, w tym metali szlachetnych, które mogą dzięki takim akcjom zyskać drugie życie.

Abstrahując już od tego, że patrząc z czysto pragmatycznego punktu widzenia, chomikowanie starej elektroniki nie jest najlepszym pomysłem. Z czasem wiekowe akumulatory mogą puchnąć, a w skrajnych przypadkach stać się źródłem pożaru. Zawierają do tego szereg substancji szkodliwych, które nie powinny dostać się do otoczenia.

Co jednak ciekawe, dane T-Mobile i tak są bardziej optymistyczne niż te, które podaje Eurostat. Wedle szacunków unijnego urzędu wysłużone urządzenia przetrzymuje nie co czwarty, lecz nawet co drugi Polak.

Źródło zdjęć: Konektus Photo / Shutterstock

Źródło tekstu: T-Mobile, oprac. własne