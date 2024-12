Od „Merry Christmas” do e-recept: SMS obchodzi 32. urodziny

Dalsza część tekstu pod wideo

32 lata temu, 3 grudnia 1992 roku, brytyjski programista Neil Papworth wysłał do swoich kolegów pierwsze w historii życzenia świąteczne za pomocą SMS-a: "Merry Christmas". Kto by wtedy pomyślał, że ten niepozorny komunikat zapoczątkuje rewolucję w sposobie, w jaki się komunikujemy.

Początkowo SMS miał być jedynie narzędziem do wewnętrznej komunikacji technicznej w firmach telekomunikacyjnych. Szybko jednak zdobył popularność wśród użytkowników telefonów komórkowych, stając się nieodłącznym elementem życia prywatnego i społecznego. Miliony SMS-ów z życzeniami, miłosnymi wyznaniami, informacjami i żartami przeleciały przez wirtualną przestrzeń.

Dziś, w dobie rozbudowanych komunikatorów internetowych, rola SMS-a ewoluuje. Prywatne rozmowy przenoszą się do Messengera, WhatsApp'a i innych aplikacji. Jednak SMS dalej ma się świetnie, odnajdując nowe zastosowania w biznesie, administracji czy instytucjach publicznych.

Dlaczego SMS jest tak chętnie wykorzystywany przez firmy i urzędy? Powodów jest wiele:

SMS przeszedł długą drogę, adaptując się do zmieniających się realiów. Choć jego rola ewoluowała, nadal pozostaje ważnym narzędziem komunikacji, cenionym za szybkość, niezawodność i bezpieczeństwo. Wszystko wskazuje na to, że SMS-y będą nam towarzyszyć jeszcze przez wiele lat, znajdując nowe zastosowania w coraz bardziej cyfrowym świecie.

Telefony sprzed paru dekad miały niewiele do zaoferowania w kwestii rozrywki. Ówczesnym nastolatkom musiały wystarczyć proste gierki, co sprawiło, że największą atrakcją komórki okazywało się właśnie SMS-owanie ze znajomymi. Dzięki temu dla dorosłych już millenialsów, mobilny czat to naturalna forma komunikacji, którą wiele osób preferuje również w kontakcie z firmami.

Jeśli kiedyś dostawaliśmy SMS nie od innej osoby, a od firmy, to zazwyczaj tą firmą był operator telefonii komórkowej. Innym podmiotom zwyczajnie brakowało narzędzi, by efektywnie komunikować się tym kanałem. Dzisiaj SMS-y są nieodłączną częścią biznesu, stosowane bardzo szeroko, od kampanii marketingowych, przez wysyłki powiadomień, po kody jednorazowe do logowania. Według prognoz rynek usług masowych wysyłek wzrastać ma nadal w tempie 4,5 proc. rocznie, osiągając na koniec dekady wartość prawie 92 mld dolarów.

W biznesie wciąż docenianą cechą komunikacji SMS jest bezpośrednie dotarcie, fakt, że wiadomość nie znika w tłumie i dociera do każdego niezależnie od wieku i urządzenia. Im bardziej życie będzie się cyfryzować, tym bardziej będzie potrzebne nam narzędzie, które jest jednocześnie masowe, osobiste i przede wszystkim działa. Wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych jest przecież podstawową funkcją każdego telefonu.