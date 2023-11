Samsung zarejestrował nazwy dla przyszłych „składaków”

Samsung myśli nie tylko o tym, co jest teraz, ale również o przyszłości. Dlatego Koreańczycy mają już zarejestrowane nazwy dla swoich składanych smartfonów na 2024 i 2025 rok.

Samsung niedawno wydał składane smartfony Galaxy Z Fold5 i Galaxy Z Flip5, ale równocześnie myśli również o ich następcach. Świadczy o tym między innymi fakt zarejestrowania nazw dla dwóch generacji "składaków", które trafią na rynek w 2024 roku i 2025 roku.

Koreański producent już we wrześniu tego roku zastrzegł nazwy dla następców tegorocznych składaków z linii Galaxy Z Fold i Galaxy Z Flip, czyli dla modeli Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Fold7 oraz Galaxy Z Flip6 i Galaxy Z Flip7. Rejestracja nazw dwóch ostatnich została właśnie upubliczniona na stronie internetowej Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Oznacza to, że Samsung postarał się o to, by nikt nie mógł użyć tych nazw na całym globie. Dotyczy to oczywiście również modeli Z Fold6 i Z Fold7.

Póki co nie ma informacji o tym, by Samsung zarejestrował nazwy dla tańszych składanych smartfonów, o których nadejściu można co jakiś czas przeczytać w mediach internetowych.

Co nowego w składanych samsungach?

O przyszłorocznych "składakach" Samsunga niewiele jeszcze wiadomo. Są za to oczekiwania, że koreański producent ulepszy w nich aparaty fotograficzne. W Galaxy Z Flip6 może się znaleźć główna jednostka o rozdzielczości 50 Mpix, co byłoby znaczącym ulepszeniem w stosunku do 12-megapikselowego aparatu w Galaxy Z Flip5. Samsung Galaxy Z Fold5 ma już główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix, z matrycą ISOCELL GN3.

Przyszłoroczne "składaki" mogłyby wykorzystać matrycę Samsung ISOCELL GNK, która znajduje się w smartfonie Google Pixel 8 Pro. Czujnik ten wykorzystuje autofocus Dual Pixel Pro, dzięki czemu szybko ustawia ostrość na obiektach w ruchu wewnątrz kadru, i rejestruje 14-bitowe obrazy RAW z żywymi kolorami.

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl

Źródło tekstu: WIPO, SamMobile, Phone Arena