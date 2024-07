Rosja bierze się za elektronikę. Konsumenci są przerażeni

Władze Rosji opublikowały listę aplikacji, których instalacja od 2025 roku będzie obowiązkowa, by oferować dany sprzęt na terenie Rosji. W tle pojawia się jednak inny, znacznie bardziej kontrowersyjny wymóg.

W kwietniu 2021 roku w Federacji Rosyjskiej weszła w życie ustawa wymuszająca instalowanie krajowych aplikacji na sprzedawanych urządzeniach. Najpierw były to jedynie laptopy, ale listę sukcesywnie rozszerzano.

Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego FR ogłosiło, że już od roku 2025 przepis obejmie niemal całość elektroniki użytkowej. Nie tylko wspomniane już komputery i oczywiste w świetle panujących trendów smartfony, ale też tablety oraz telewizory smart TV.

Od razu podano też listę obowiązkowych aplikacji. Tych jest 18 lub 19, zależnie od sprzętu. Oczywiście zgodnie z przewidywaniami prym wiodą usługi.

Chcąc oficjalnie oferować swój sprzęt na terenie Rosji, producent musi zainstalować w nim fabrycznie m.in. system płatności Mir, rządową platformę Gosuslugi a także sklep z aplikacjami RuStore. Do tego dochodzi chociażby komunikator VK i wskazany klient poczty.

W tej chwili nie jest jasne, czy Rosjanie równolegle zechcą forsować rozwinięcie tego pomysłu, czyli zmuszać do instalacji powyższych aplikacji jako systemowych. Chodzi o to, żeby automatycznie dostawały one wymagane uprawnienia i były niemożliwe do usunięcia prostym sposobem.

Za to pewną ciekawostką jest, że w myśl przedstawionych założeń wymóg dotyczy nawet sprzętu z szarego importu, pokątnie sprowadzanego przez sprzedawców detalicznych z państw ościennych.

Mówiąc wprost, sprzedawca, zanim wystawi telefon czy inny gadżet na półkę, będzie musiał go najpierw rozpakować, by dograć odpowiednie appki. To budzi obawy konsumentów, którzy, jak możemy przeczytać na forum 4PDA, obawiają się o handel używanym sprzętem jako nowym.

