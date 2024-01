Pornhub zablokowany. To protest przeciwko nowym przepisom

Pornhub blokuje dostęp do swoich zasobów. To protest przeciwko próbom regulacji dostępu do pornografii.

Pornhub protestuje przeciwko regulowaniu dostępu do pornografii, jakie są obecnie podejmowane w Stanach Zjednoczonych. Właściwie robi to cała firma Aylo, do której należą także inne strony z pornografią, w tym Redtube i Brazzers. Dostępu do nich nie mają już mieszkańcy Luizjany, Utah, Arkansas, Mississippi i Wirginii.

W ostatnim tygodniu 2023 roku do listy dopisane zostały stany Montana i Karolina Północna. W obu stanach 1 stycznia 2024 roku weszły w życie ustawy nakładające nowe wymagania na strony pornograficzne.

List zamiast porno

Mieszkańcy stanów, w których firma Aylo ograniczyła działalność, nie mają dostępu do pożądanych treści – to oczywiste. Zamiast nich mogą zobaczyć wiadomość wyjaśniającą, dlaczego Pornhub i jego rodzeństwo decydują się na taki krok.

Władze wielu stanów USA starają się ograniczyć dostęp do pornografii dla osób nieletnich, co samo w sobie nie jest dużym problemem dla Pornhuba i jemu podobnych. Rzecz w tym, jak władze stanowe sobie tego życzą. Weryfikacja wieku osoby odwiedzającej stronę ma być w niektórych wypadkach powiązana z tożsamością – takie zasady weszły w życie między innymi w Montanie. Dostęp do porno ma być przyznawany na podstawie „cyfrowej identyfikacji” użytkownika.

Alternatywnie Właściciel stron z treściami pornograficznymi mieliby korzystać z usług stron trzecich. To brzmi trochę jak… wysyłanie zdjęcia dowodu osobistego albo logowanie się do Pornhuba przez ePUAP. Myślę, że nikt tego nie chce. List od Pornhuba do odwiedzających stronę słusznie zaznacza, że taka weryfikacja naruszy prywatność użytkowników i może być niebezpieczna.

Pornhub proponuje zamiast tego potwierdzanie wieku na podstawie urządzenia. Identyfikator sprzętu miałby potwierdzić, że jego właściciel jest już w wieku pozwalającym na konsumpcję pornografii.

USA nie są tu odosobnione. Na terenie Unii Europejskiej Pornhub został niedawno wpisany na listę największych platform internetowych i obarczony dodatkową odpowiedzialnością – w tym za wiek odwiedzających.

W Teksasie tymczasem wprowadzone zostało prawo nakazujące stronom pornograficznym pokazywanie ostrzeżeń o zagrożeniach dla zdrowia, jakie niesie oglądanie porno. Nie muszę chyba mówić, że nie są one poparte badaniami? W tej sprawie trwa postępowanie apelacyjne.

