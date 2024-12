Kurier DPD zanurzył się w fosie. W Mapach Google nowy punkt ma po co się!

We Wrocławiu miał miejsce wypadek, w wyniku którego samochód dostawczy znalazł się w Fosie miejskiej. Reakcja internautów jest bezcenna.

Dalsza część tekstu pod wideo

Auto, o którym mowa, to dobrze znana, biała ciężarówka, należąca do firmy kurierskiej DPD. Kierowca zjechał z jezdni, złamał barierkę nad fosą i zatopił samochód po sam dach. Jednak to nie wypadek jest ciekawy, ale to, co można znaleźć w Mapach Google.

Mapy Google dostały nowy punkt

Internet dostarczył wspaniałą odpowiedź na to zdarzenie. Żartowniś dodał do mapy nowy punkt w miejscu wypadku. Konkretnie jest to „Punkt odbioru kaczek DPD”. Nazwa jest bardzo trafna – Fosa miejska jest rzeczywiście zamieszkiwana przez te ptaki wodne… i rzeczywiście przez jakiś czas znajdowała się tam własność firmy DPD.

Do punktu zostały nawet dodane zdjęcia z widocznym utopionym busem.

W chwili pisania artykułu punkt ma 119 ocen, przeważająco pozytywnych. Komentujący wysoko oceniają obsługę w punkcie, sporadycznie tylko narzekają na to, że ich paczki są… nieco mokre. Są też gratulacje „wypłynięcia na szerokie wody” i klasyczne, wrocławskie przytyki o szczurach. Polecam lekturę!

Warto nacieszyć się żartem już teraz. Punkt zapewne szybko zniknie z mapy, by nie wprowadzać w błąd użytkowników szukających prawdziwych punktów odbioru paczek DPD w okolicy.

Wypadek miał miejsce 28 listopada około godziny 14. Szczęśliwie nikomu nic się nie stało. Lokalne media informują, że kierowca zdołał wyjść z pojazdu o własnych siłach. Przyczyny wypadku zapewne są jeszcze ustalane, odpowiednie służby wydobyły samochód po 18:00 tego samego dnia.

Źródło zdjęć: Longfin Media / Shutterstock, własne

Źródło tekstu: własne, TuWrocław