Plus z problemami. Padły łącza dzierżawione od Orange

Od wczorajszego popołudnia niektórzy klienci Plusa mają problemy z korzystaniem z zielonej sieci komórkowej. Okazuje się, że to przez awarię łączy dzierżawionych od Orange.

W minioną środę, 9 października 2024 roku, około godziny 16:00, w serwisie Downdetector.pl odnotowano wyraźny wzrost liczby zgłoszeń dotyczących problemów z siecią Plus. Liczba zgłoszeń spadła w nocy, dochodząc nad ranem do pojedynczych przypadków, jednak już rano niezadowoleni klienci zielonego operatora "zaatakowali" z podobną siła i trwa to nadal, choć w mniejszym zakresie.

Z mapy w serwisie Downdetector.pl wynika, że najwięcej było zgłoszeń z obszaru leżącego na południe od Krakowa.

Orange pracuje nad naprawą

Postanowiłem przyjrzeć się sprawie nieco bliżej i wysłałem pytania do biura prasowego sieci Plus. Na odpowiedź nie musiałem długo czekać. Okazało się, że awarii uległy trzy łącza, które zielony operator dzierżawi od Orange. W najbliższych godzinach problemy powinny ustąpić.

Wczoraj popołudniu doszło do awarii trzech łączy dzierżawionych od zewnętrznego dostawcy (Orange), które obsługują nasze stacje bazowe w okolicach Suchej Beskidzkiej, Makowa Podhalańskiego, Rabki. Z tego co wiemy od dostawcy, to ekipy techniczne do naprawy tej awarii zostały wysłane już wczoraj wieczorem, natomiast czas jej usunięcia jest szacowany na dziś po godzinie 15tej.

– przekazał Arkadiusz Majewski z biura prasowego Plusa

Zobacz: Plus przyspieszy 5G. W zasięgu jest już 25 mln mieszkańców Polski

Zobacz: Aero2 kończy z darmowym Internetem. Co z użytkownikami?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis, Shutterstock, Downdetector.pl

Źródło tekstu: Plus, opracowanie własne