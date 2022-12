Play i Plus rozbierają rakotwórcze maszty 5G. Wyjaśniamy

Znany w świecie przeciwników telefonii komórkowej inżynier Jerzy Weber jest bardzo zadowolony, ponieważ Play i Plus chcą usunąć maszty telekomunikacyjne pod Poznaniem. Przyczyny tych zdarzeń są jednak zupełnie inne, niż chciałby tego ów jegomość.

Play usuwa maszt, bo jest rakotwórczy

W ubiegłym miesiącu na Facebooku ruszyła strona Jerzy Weber Wielki Powrót. Jej administrator regularnie zamieszcza tam dezinformujące wpisy związane z telekomunikacją radiową, w tym sieciami komórkowymi. Jeden z takich wpisów pojawił się tam kilka dni temu i dotyczy operatora sieci Play.

Pod Poznaniem rozbierają maszt telekomunikacyjny, bo jest rakotwórczy i ta informacja musi w końcu dotrzeć do tych małych mózgów osób promujących 5G.

– czytamy na stronie Jerzy Weber Wielki Powrót

Jak się okazuje, Play rzeczywiście planuje rozebrać konstrukcję w Janikowie pod Poznaniem, ale powód jest zupełnie inny. Jak możemy przeczytać na łamach serwisu fakenews.pl, który zapytał o to fioletowego operatora, stacja bazowa o numerze POZ0173 zostanie rozebrana, ponieważ została zastąpiona nową konstrukcją o wysokości 40 metrów i nominale POZ0259, która usytuowana jest zaledwie 500 metrów obok. Czyli stary maszt jest likwidowany, ponieważ nie jest już potrzebny.

Facebookowa strona Jerzy Weber Wielki Powrót informuje również, że Play zamierza rozebrać też jeden ze swoich masztów telekomunikacyjnych w Poznaniu. Jak można łatwo odgadnąć, to również przez jej "rakotwórcze działanie".

Kolejna porażka PLAY w Poznaniu - stacja POZ0051 na kamienicy na ul. 28 czerwca 1956r. nr 169 rozebrana. Mieszkańcy zaczęli się orientować, od czego masowo chorują. PLAY zwinął się w mgnieniu oka i nawet nie przedstawił badań bezpieczeństwa, bo takich nie posiada, czyli pozabijali ludzi mikrofalą, co jest łatwe do udowodnienia i uciekli.

– informuje strona Jerzy Weber Wielki Powrót

Raz zbudowana i uruchomiona stacja bazowa sieci komórkowej nie działa bez końca. Konstrukcje w niektórych lokalizacjach okazują się z czasem zbędne, dlatego są rozbierane. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy inny maszt zastępuje ten likwidowany. Tak zdarza się nie tylko w przypadku sieci Play, ale dotyczy również innych operatorów.

Plus wyrzucony z dachu szpitala

8 grudnia administrator strony Jerzy Weber Wielki Powrót napisał, że pod Poznaniem Plus rozbiera swój maszt, ponieważ rzekomo nikt nie chce rakotwórczych konstrukcji.

Kolejna rozbiórka masztu 5G pod Poznaniem, tym razem Plusa - wyrzucono ich z dachu szpitala! Nikt nie chce masztów rakotwórczych, szczególnie na szpitalu. Maszty 5G okazują się być tak samo bezpieczne jak bezpieczne miały być szpryce. Co nagle, to po diable, sprawdziło się w 100% w obu przypadkach.

– pojawiło się na stronie Jerzy Weber Wielki Powrót

A co na to sam zainteresowany, czyli operator sieci Plus? Biuro prasowe zielonego operatora poinformowało, że przyczyną likwidacji stacji bazowej nr BT33224 w Puszczykowie pod Poznaniem jest wygasająca z końcem tego roku umowa dzierżawy, która nie została przedłużona. Plus dodał, że zasięg w tym rejonie jest zapewniony przez inną konstrukcję znajdującą się w tej samej miejscowości.

Choć niejaki inżynier Jerzy Weber straszy, że stacje bazowe emitujące promieniowanie mikrofalowe są silnie rakotwórcze, to o niczym takim nie może być tu mowy. Nie ten zakres częstotliwości. Osoby zainteresowane tematem odsyłam do zagadnień związanych z promieniowaniem jonizującym. Takiego nie emitują stacje bazowe sieci komórkowej ani jakiekolwiek inne anteny telekomunikacyjne, korzystające z fal elektromagnetycznych z zakresu tzw. fal radiowych i mikrofal.

