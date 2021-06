Pakistan: Pendżab blokuje karty SIM niezaszczepionych

Władze liczącego prawie 80 milionów mieszkańców Pendżabu w Pakistanie postanowiły zmusić niechętnych do szczepień, by przyjęli szczepionkę. Posłużyć ma temu blokowanie kart SIM.

Od ponad roku najchętniej poruszanym tematem w mediach na świecie jest sytuacja zdrowotna. Teraz chodzi przede wszystkim o szczepionki. Niektórzy chętnie się szczepią, inni tylko dlatego, by bezproblemowo podróżować, a jeszcze inni wcale nie zamierzają tego robić. Władze liczącej 80 milionów mieszkańców prowincji Pendżab w Pakistanie postanowiły zmusić do tego swoich mieszkańców. Program szczepień idzie tam jak po grudzie, dlatego Syed Hammad Raza wyjaśnia, że władze podjęły decyzję, by blokować karty SIM niezaszczepionym obywatelom. Do końca roku region ze stolicą w Lahaurze zamierza zaszczepić około 80% swoich mieszkańców. Niestety, obecnie udało się zaszczepić nieco ponad 6%.

Tamtejsze władze twierdzą, że właśnie to zmusiło je do tak radykalnego posunięcia. Pozostałe regiony Pakistanu nie wprowadziły co prawda podobnych zasad, jednak z pewnością z ciekawością patrzą one na efekt tego eksperymentu. To zresztą nie koniec pomysłów władz w Pendżabie. Niezaszczepieni mają mieć zakaz wstępu do budynków administracji, restauracji, centrów handlowych a nawet... parków.

