OnePlus 12 wchodzi z drzwiami. Znamy ceny w Polsce

OnePlus 12 wszedł do Polski razem z drzwiami. Bezkompromisowy smartfon z topowym procesorem, szybkim ładowaniem i świetnym aparatem został wyceniony zaskakująco dobrze.

Smartfon OnePlus 12 został wyposażony w najlepsze podzespoły, z jakich możemy aktualnie korzystać Znalazł się tu Snapdragon 8 Gen. 3, wyposażony w potężne chłodzenie o powierzchni 9140 mm2. Towarzyszy mu 12 lub 16 GB RAM-u, zależnie od modelu. Pamięć na dane to odpowiednio 256 lub 512 GB UFS 4.0 i wyjątkowo warto sięgnąć po tę większą, bo smartfon jest w stanie nagrywać filmy w rozdzielczości 8K. Całość zasili akumulator o pojemności 5400 mAh, który można ładować z mocą 100 W w systemie SuperVOOC (kablem) i 50 W AirVOOC (indukcyjnie). Ładowarka i kabel znalazły się oczywiście w pudełku ze smartfonem.

Z przodu znalazł się ekran 2K o częstotliwości odświeżania do 120 Hz, wyposażony w system ProXDR i zdolny świecić z jasnością nawet 4500 nitów w pełnym słońcu. Ekran został oczywiście skontrolowany pod kątem jakości (Dolby Vision) i ochrony wzroku użytkownika.

Gratką będzie na pewno aparat, przygotowany z pomocą firmy Hasselblad. W aplikacji aparatu znalazły się filtry symulujące zachowanie prawdziwych obiektywów Hasselblad, co pozwala robić zjawiskowe portrety. Obiektyw główny, odpowiadający popularnym 23 mm, został wyposażony w matrycę 50 MPix Sony LYT-808 o przekątnej 1/1,4 cala. Obok znalazł się obiektyw peryskopowy z zoomem optycznym 3x i matrycą 64 MPix. Ten system pozwala na robienie zdjęć z zoomem do 120x.

OnePlus 12 jest przygotowany na przyszłość. Został wyposażony w 5G działające jednocześnie na dwóch kartach SIM, Wi-Fi 7 oraz USB 3.2.

Smartfon OnePlus 12 będzie dostępny w Polsce w dwóch kolorach: zielonym, łączącym delikatny wzór z błyszczącą powierzchnią oraz opalizującym czarnym. Wersja czarna to oczywiście ukłon w stronę tradycjonalistów. Zielona zaś była inspirowana krajobrazem delty rzeki Jangcy (Yangtze), czyli „rzeki błękitnej”. Oba są przemiłe w dotyku, a wykończenie daje pewny chwyt.

Ceny tych smartfonów zostały ustalone na rozsądnym poziomie. OnePlus nie zamierza wyskakiwać powyżej 5 tysięcy złotych i bardzo się nam to podoba:

OnePlus 12 z 12 GB RAM i 256 GB ROM kosztuje 4499 zł;

OnePlus 12 z 16 GB RAM i 512 GB ROM kosztuje 4999 zł.

OnePlus przygotował też atrakcyjną promocję na start. Do smartfonu dostaniesz słuchawki OnePlus Buds Pro 2 oraz zwrot wysokości 400 zł. Dotyczy to również smartfonu OnePlus 12R – tańszego i nieco mniej „wypasionego” modelu, o którym więcej dowiemy się w lutym. Promocja trwa do 15 lutego 2024 roku. By uzyskać zwrot, trzeba będzie zarejestrować swój zakup przed 27 lutego 2024 roku i dołączyć wymagane dokumenty. W zamian szczęśliwy właściciel nowego OnePlusa otrzyma SMS-em czek BLIK do realizacji w bankomacie. W promocji biorą udział wybrane sieci sklepów z elektroniką oraz operatorzy.

Warto tu dodać, że OnePlus zapewni 4 aktualizacje wersji Androida oraz 5 lat poprawek bezpieczeństwa. Wydajność i optymalizację na długie lata zapewni Trinity Engine.

Poniżej możesz obejrzeć premierę smartfonu i zapoznać się z jego szczegółami.

Pełna specyfikacja OnePlusa 12 wygląda następująco:

