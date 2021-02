Nie kładź się spać w prawdziwie bezprzewodowych słuchawkach

Czy słuchawki bezprzewodowe mogą być niebezpieczne? Jak się okazuje - tak. Wystarczy pójść nich spać.

Ostatnio pisaliśmy o tym jak Apple Watch uratował życie brytyjskiemu rowerzyście, teraz mamy historię z nieco innej strony. Na szczęście również ma ona szczęśliwe zakończenie. W USA niejaki Bradford Gauthier był w niebezpieczeństwie przez nie do końca właściwie korzystanie z innego produktu Apple'a. Amerykanin poszedł spać ze słuchawkami AirPods w uszach, jednak rano okazało się, że miał tam tylko jedną z nich. Nasz bohater nie widział jeszcze w tym nic dziwnego i wrócił do odśnieżania. Czuł suchość i drapanie w gardle, jednak nie przejął się tym. Dopiero kiedy nie umiał się nawet napić wody zaczął się zastanawiać co się dzieje.

Jego starszy syn żartobliwie powiedział, że może jego ojciec połknął słuchawkę. Bradford w końcu sam uznał, że zagadkowe zaginięcie słuchawki może mieć z tym związek. Pojechał on zatem do lekarza, gdzie okazało się, że słuchawka utknęła mu w przełyku. Amerykanin musiał w jakiś sposób połknąć słuchawkę podczas snu. Pacjent miał jednak niesamowite szczęście, że nic więcej się nie stało i można było bez przeszkód wyjąć słuchawkę. Bohater tej historii relacjonuje, że słuchawka dalej działa.

Źródło tekstu: valleycentral.com