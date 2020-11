Nowe słuchawki Apple AirPods i nowy iPad w pierwszej połowie 2021

Już w pierwszej połowie przyszłego roku na rynku zadebiutują nowe tablety i słuchawki Apple'a. Nowy iPad będzie miał całkowicie nowy wyświetlacz.

Ming-chi Kuo to znany analityk rynkowy, który szczególnie specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących Apple'a. W tym roku analityk miał naprawdę dużo pracy, patrząc na to, że długo nie było nawet wiadomo, czy w tym roku w ogóle pojawią się inne iPhone'y niż iPhone SE 2020. Przecieki mówiły, że to jego sprzedaż zadecyduje o losach iPhone'a 12. Jak już wiemy model SE sprzedawał się o wiele lepiej niż Apple podejrzewał. Co zobaczymy natomiast w przyszłym roku? Z poprzednich doniesień wiemy, że niestety nie pojawi się jeszcze nowy iPhone SE. Nie oznacza to jednak, że nie zadebiutuje nic ciekawego.

Okazuje się, że już w pierwszej połowie nadchodzącego roku zadebiutują nowe słuchawki AirPods oraz iPad z całkowicie nowym wyświetlaczem. Głównym problemem Apple'a, nad którym będzie on pracował w następnym półroczu będą jednak nowe akumulatory do iPhone'a 13. Ming-chi Kuo przewiduje, że to właśnie w nich będzie tkwił potencjał dla dalszego wzrostu przychodów amerykańskiej firmy. Głównym partnerem w kwestii produkcji akumulatorów ma być Taiwan Career Technology, który będzie odpowiadał za prawie 50% wszelkich zamówień.

