Netia zaliczyła awarię. Są problemy z Internetem

Dziś ruszył nowy rok szkolny, a Netia przywitała swoich klientów awarią Internetu. Problemy są zgłaszane z różnych miejsc w Polsce, a zaczęło się wczesnym popołudniem.

Problemy z Internetem światłowodowym w Netii rozpoczęły się około godziny 13:00. Wtedy w serwisie Downdetector.pl nastąpił gwałtowny wzrost liczby zgłoszeń, zatrzymując się na liczbie 2099. Po osiągnięciu tego maksimum nastąpił spadek, jednak do zera wciąż jeszcze jest dość daleko. Z mapy na stronie downdetector.net wynika, że najwięcej problemów jest w Gdyni, ale zgłoszenia są również z innych miast w Polsce.

Netia #Gdynia nie działa nic! Kiedy pojawią się informacje o awarii? Kiedy zostanie usunięta? Tu Grudziądz również brak internetu Jakaś informacja by się przydała kiedy awaria zostanie naprawiona Internet w Gdyni nie działa praktycznie od rana, porażka. Kujawsko-pomorskie nie działa porażka czas zmienić dostawcę fajnie, że jest film, szkoda, że netu nie ma i - biorąc pod uwagę liczbę wpisów na różnych grupkach - to awaria masowa, a nie lokalna. Może byście tak napisali np. że jest awaria i ile to potrwa, bo ludzie np. pracują na waszej sieci, a na infolinii nikt nie odbiera. awarie się zdarzają, ale zupełnie inaczej by to był odbierane, gdyby ludzie wiedzieli co walnęło i kiedy wróci sieć. Netia znów internet niedziała czy wy serio musi zawsze na początku września coś dowalić

– przykładowe komentarze niezadowolonych klientów Netii (pisownia oryginalna)

Nie wiemy, co spowodowało problemy z dostępem do Internetu w Netii, ani kiedy one ustąpią. Pozostaje mieć nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Netia, Downdetector.pl

Źródło tekstu: Downdetector.pl, Facebook