LinkedIn zapłaci grube pieniądze. W tle RODO

LinkedIn liczył się z karą, ale okazało się, że będzie ona naprawdę duża. Tak wynika z doniesień z Irlandii. Microsoft będzie musiał zapłacić 310 milionów euro.

Kilka miesięcy temu już informowaliśmy, że LinkedInowi grozi duża kare za reklamy ukierunkowane. Irlandzka Komisja Ochrony Danych prowadziła dochodzenie w tej sprawie. To właśnie na terenie Irlandii swoją oficjalną siedzibę na terenie Unii Europejskiej mają Microsoft i LinkedIn.

Jako pierwsze uwagę na proceder zwróciło francuskie stowarzyszenie La Quadrature du Net. Francuzi skierowali skargi również na Facebooka, Amazona czy Google. Stowarzyszenie twierdziło, że LinkedIn nie uzyskał świadomej zgody użytkowników i wprowadzał ich w błąd.

LInkedIn zapłaci grube pieniądze za złamanie RODO

Na początku Microsoft posługiwał się bardzo odważną narracją i deklarował walkę w sądach. Później jednak Microsoft zmienił swoje podejście i LinkedIn zobowiązał się do wyłączenia tej funkcji na terenie Unii Europejskiej.

Nie zmienia to jednak faktu, że Komisja Ochrony Danych zdecydowała się obłożyć LinkedIna grzywną. Kwota jest naprawdę duża, bo chodzi tu o 310 milionów euro. Komisja orzekła, że portal nie miał prawa tak gromadzić i wykorzystywać informacji na temat użytkowników. Tym samym doszło do złamania RODO. LinkedIn oświadczył, że uważa, że wszystko działo się zgodnie z prawem, ale zobowiązuje się do zmiany tego aspektu swojej działalności.

Źródło zdjęć: pexels

Źródło tekstu: independent, wł