Lidl. Jak oszukać kasę? Wystarczył prosty trik

Mężczyzna z Tarnowa kradł rozmaite towary z Lidla, choć co w tej sytuacji nietypowe, najpierw za nie płacił. Szczegóły zdarzeń ujawnia policja, która obecnie poszukuje podejrzanego.

Mogłoby się wydawać, że w dobie wszechobecnych kamer i pasków magnetycznych kradzieże sklepowe są mocno utrudnione. Pewną furtkę stanowić mogą tylko kasy samoobsługowe, ale akurat te w Lidlu mają dodatkowe zabezpieczenie w postaci bramki ze skanerem paragonu. Mimo wszystko w Tarnowie się udało i to kilkukrotnie.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Tarnów-Zachód prowadzą obecnie dochodzenie w sprawie mężczyzny, któremu w sierpniu 2023 roku udało się wynieść nieokreśloną liczbę produktów z lokalnego sklepu sieci Lidl. Sprawca dokonał tego nie tyle kradnąc, co wyłudzając zwrot.

Zaczynało się od tego, że towar, uczciwie płacąc, rzeczywiście kupował. Na następny dzień jednak wracał i trzymając w rękach wczorajszy paragon, brał takie same rzeczy z półki. Z nimi szedł do kasy zgłosić chęć zwrotu, z czym dyskont nie robi problemu, a skoro rzecz działa się jeszcze przed bramkami, to zastosowane systemy zabezpieczeń były bez znaczenia.

Według przedstawionej relacji, mężczyzna działał w okresie wakacyjnym, dokładniej pomiędzy 18 a 29 sierpnia. Nie został złapany za rękę, ale pech chciał, że nagrały go kamery. Obecnie trwają poszukiwania sprawcy. Wszystkich, którzy mają jakieś informacje, policja prosi o kontakt pod numerami 47 831 17 31 (w godz. 7:30-15:30) oraz 47 831 17 22 lub 112 (całodobowo).

Przypadek z Tarnowa zdecydowanie nie jest jedyny w swojej kategorii, jednak zauważmy, zastosowana przez sprawcę metoda to coś świeżego. Przeważnie napastnicy, o ile nie stawiają na brawurę i wyjście z towarem pod kurtką, po prostu podmieniają cenówki, płacąc za droższe produkty jak na przykład za owoce, czego przykład widzieliśmy w marcu ub. r. w Kobierzycach.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock / Longfin Media

Źródło tekstu: ESKA, oprac. własne