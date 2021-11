Dzwoni numer 783300800. Odbierzesz, to już dasz się oszukać

Tak, Twoje pieniądze istotnie są w niebezpieczeństwie, ale przestępca usiłujący je zdobyć wcale nie jest mitycznym superhakerem. Zamiast tego siedzi po drugiej stronie słuchawki, szukając naiwnych.

Spoofing Caller ID to pojęcie, które powinno być już wszystkim doskonale znane. Dla nieświadomych: jest to technika, która pozwala napastnikowi na podszycie się pod dowolny numer telefonu. Mówiąc obrazowo, połączenie wykonywane jest z innego numeru niż ten widoczny na ekranie jako dzwoniący.

W ostatnich dniach wzmaga się aktywność oszustów naśladujących mBank, którzy figurują pod numerem 783300800, znanym jako infolinia rzeczonej instytucji – wynika z doniesień Czytelników. Niebezpośrednio zagrożenie potwierdza również sam mBank, który 15 listopada wydał formalne ostrzeżenie przed telefonicznymi naciągaczami.

Strzeż się zmyślonego hakera

– Dzień dobry, dzwonię w imieniu mBanku. Twoje konto zostało przejęte przez niebezpiecznego hakera – słyszymy w słuchawce od mężczyzny o wschodnim akcencie. – Aby zapobiec utracie środków, przelej je na wskazany, bezpieczny rachunek – nadmienia, nie czekając na reakcję, rozmówca.

Oczywiście, jak nietrudno się domyślić, cała historyjka jest zmyślona, a konsultant – fałszywy. Licząc na chaos wywołany szokującą informacją, napastnik chce, aby literalnie oddać mu swoje pieniądze.

Atak ten można porównać do niesławnego przekrętu ze zdalnym pulpitem w roli głównej, tylko sprawcy stali się bardziej bezczelni, bo od razu i bez woalowania przechodzą do rzeczy.

Zachowaj rozsądek!

Paradoksalnie już samo odebranie połączenia z numeru 783300800 jest błędem, choć na tym etapie bez większych konsekwencji. Co potwierdzają prawdziwi konsultanci, mBank w ogóle nie wykorzystuje numeru infolinii do kontaktu z klientem. Jeśli bank inicjuje jakieś połączenie, to z innych numerów.

Każdą probę kontaktu ze strony banku można zweryfikować samemu dzwoniąc pod wspomniany numer. Gdy zajdzie potrzeba, konsultant potwierdzi personalia pracowników i/lub ewentualny incydent.

