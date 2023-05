W Krakowie ruszyła przemysłowa sieć 5G w modelu otwartym

Projekt jest wspólnym sukcesem inkubatora technologicznego hubraum, IS-Wireless, Benetel i T-Mobile. Eksperci IS-Wireless, dostawcy części radiowej sieci zapowiadają, że podobne wdrożenia będą ogłaszać wkrótce w kraju i za granicą.

Krakowska sieć 5G powstała w modelu otwartym, czyli Open RAN. Oznacza to, że zbudowana jest ze współpracujących elementów dostarczonych przez różnych dostawców. Jak podkreśla Rafał Sanecki, dyrektor marketingu w IS-Wireless, sieci takie jak ta w krakowskim Hub4Industry mogą wkrótce pojawić się w całej Polsce.

Bardzo się cieszę z uruchomienia pierwszej w Polsce sieci 5G dla przemysłu w modelu otwartym. To ważne w kontekście zmian na naszym rynku - wkrótce w kraju do dyspozycji firm i samorządów oddane zostanie pasmo częstotliwości przeznaczone do budowy prywatnych sieci 5G. Efekty naszej współpracy z Krakowie pokazują, że takie sieci można budować w oparciu o rodzime rozwiązania i do tego będziemy zachęcać.