Przekręt w Jaworznie. Sprzedawcy smartfonów grozi 8 lat odsiadki

Mieszkaniec Jaworzna wyłudził od pokrzywdzonych w całej Polsce kilkadziesiąt tysięcy złotych. Internetowemu oszustowi postawiono 71 zarzutów, za co grozi mu długa odsiadka w więzieniu.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie, zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości, zakończyli dochodzenie prowadzone przeciwko mieszkańcowi tego miasta. Do miejscowego Sądu Rejonowego trafił akt oskarżenia przeciwko 20-latkowi, którego oskarżono o 70 oszustw internetowych oraz wyłudzenia kredytu.

Podczas prowadzonego dochodzenia śledczy ustalili, że pokrzywdzeni byli wprowadzani w błąd ofertami sprzedaży umieszczanymi w Internecie.

Zamawiający płacili za zamówiony towar na różne rachunki bankowe, ale kupionych produktów nigdy nie otrzymywali. Oskarżony oferował między innymi telefony komórkowe oraz inny sprzęt elektroniczny. Żeby, jak sądził, uniknąć wykrycia, posługiwał się przy tym różnymi profilami w mediach społecznościowych. Oczywiście figurował tam pod fałszywymi danymi.

Jaworzanin zrobił sobie z opisanego procederu stałe źródło dochodu, wyłudzając od pokrzywdzonych co najmniej 30 tysięcy złotych. Ustalenia śledczych pozwoliły przedstawić mężczyźnie 71 zarzutów oszustwa przeciwko osobom na terenie całej Polski. 20-latkowi grozi za to kara do 8 lat więzienia.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: policja.pl