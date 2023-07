Zapomnij o Wi-Fi. Idzie coś znacznie lepszego

Już od ponad dekady wiemy, że za pomocą podczerwieni można przesłać znacznie więcej danych niż polecenia dla telewizora. Organizacja IEEE, stojąca za standardami Wi-Fi, pracuje nad Li-Fi z szybkością transmisji danych od 10 Mb/s do 9,6 Gb/s.

Od czerwca 2023 roku bezprzewodowy standard IEEE 802.11 oficjalnie rozpoznaje bezprzewodową komunikację świetlną jako warstwę fizyczną bezprzewodowych sieci lokalnych. Inaczej mówiąc, Li-Fi – komunikacja bezprzewodowa za pomocą podczerwieni – nie musi konkurować z Wi-Fi, lecz może być po prostu innym rodzajem punktu dostępowego i interfejsu dostarczającego te same sieci i/lub ten sam Internet do urządzenia użytkownika.

Co najmniej jeden z członków organizacji IEEE eksperymentował z sieciami, które wykorzystują jednocześnie Wi-Fi i Li-Fi, przełączając niektóre komputery biurowe na Li-Fi zamiast Wi-Fi, aby ulepszyć całą sieć. W początkowym etapie eksperymentu wykorzystał on cztery komputery Intel NUC, które łączyły się z siecią za pomocą bezprzewodowego połączenia na podczerwień. Efektem tego był spadek prawdopodobieństwa kolizji z 19% do 10%.

Li-Fi nie są tak naprawdę nowe. Różne firmy próbują tego typu łączność sprzedawać od wielu lat. Istnieje już nawet konkurencyjny standard G.9991 Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, który pojawia się na przykład w przesyłających dane żarówkach Philips Hue, produkowanych przez firmę Signify.

Tego typu łączność opiera się na fakcie, że światło może zapewnić szybkie, prywatne, bezpośrednie połączenie w polu widzenia bez zakłóceń radiowych. Są też obawy, na przykład że warunki oświetleniowe mogą się drastycznie różnić i zbyt łatwo jest przypadkowo przerwać linię połączenia.

Zakres LC (light communication, "świetlna" komunikacja, przyp. red.) jest bardzo wrażliwy na natężenie promieniowania i kąty padania, co sprawia, że dynamiczne sterowanie wiązką (i dostępność LoS) jest atrakcyjne dla przyszłej ewolucji LC. Korporacyjne Wi-Fi i najnowocześniejsza wydajność LC na równi, ale niezawodność LC wymaga poprawy. Możliwym podejściem jest użycie wielu rozproszonych interfejsów optycznych.

– czytamy w raportach z badań

W lutym 2023 roku debiutowała antena firmy PureLiFi o nazwie Light Antenna One. Moduł jest na tyle mały, że można go zintegrować ze smartfonami. Pozwala on na transmisję danych z przepustowością ponad 1 Gb/s. Są też ograniczenia: komunikacja z urządzeniami oddalonymi od siebie o mniej niż 10 stóp (około 3 metry) oraz 24-stopniowe pole widzenia podczas transmisji zwrotnej. PureLiFi twierdzi, że produkt jest już zgodny ze standardem 802.11bb i jest gotowy na to, by umożliwić masową integrację Li-Fi po raz pierwszy.

