Huawei niebezpieczny? Bzdura. Tak mówi dawny brytyjski minister

USA rozpowiadają wszystkim dookoła, że Huawei jest niebezpieczny. Całkowicie inaczej sądzi dawny brytyjski minister Vince Cable. Zdradza on też co było powodem zakazu infrastruktury Huaweia w jego kraju.

Huawei to jedna z najbardziej znanych ofiar sporu geopolitycznego między USA i Chinami. Niewiele brakło też, by ucierpiał TikTok. Z amerykańskiej strony szczególnie ucierpiał tamtejszy sektor rolny. Oficjalnym argumentem strony amerykańskiej w jej krucjacie przeciwko Huaweiowi było to, że zagraża on bezpieczeństwu.

Wtedy też zaczęły się problemy dla firmy, takie jak pozbawienie usług Google. W przypadku infrastruktury sieci USA nie miały jednak aż takiej mocy sprawczej. Tu musiały wpłynąć na poszczególne kraje. W zdecydowanej większości nie udało się im zakazać sprzętu Huaweia. W Europie takim przykładem są choćby Włochy. Wielka Brytania jednak postąpiła zgodnie z radą USA i do 2027 chce pozbyć się sprzętu Huaweia.

Huawei niebezpieczny? Nie, po prostu USA tak chciały

Dawny minister handlu i przemysłu i jednocześnie dawny lider Liberalnych Demokratów Vince Cable mówi jednak, że oficjalne powody są nieprawdziwe. Kiedy był on ministrem, to służby wywiadowcze i specjaliści branżowi zgodnie twierdzili, że sprzęt Huaweia jest całkowicie bezpieczny.

Co zatem było powodem zakazu wprowadzonego w Wielkiej Brytanii? Vince Cable jest tutaj rozbrajająco szczery. Brytyjczycy zrobili to, bo Amerykanie im kazali. Rząd Zjednoczonego Królestwa miał ulec wtedy bardzo silnej presji.

