Hama ma już 100 lat. Zaczynała od akcesoriów dla fotografów

Niemiecka firma Hama w tym roku obchodzi swoje 100-lecie. Dziś kojarzy się z akcesoriami do smartfonów, sprzętem komputerowym, głośnikami czy smart zegarkami, ale zaczynała od skromnego zakładu z drobnymi akcesoriami fotograficznymi.

Dziś Hama to międzynarodowy koncern działający w 100 krajach świata i zatrudniający 2500 pracowników, w tym 200 w Polsce. Ma też rozbudowaną sieć dystrybucyjną i ofertę 18 tys. produktów z wielu technologicznych segmentów.

W 2023 roku firma Hama hucznie obchodzi swoje 100-lecie. Jej historia jak w pryzmacie odzwierciedla nie tylko zawirowania XX w., ale także rozwój technologii na przestrzeni kolejnych dekad.

Wszystko zaczęło się w Dreźnie w 1923 roku

Firma ruszyła w Dreźnie w 1923 roku pod nazwą Hamaphot KG, jako mały rodzinny zakład, który założył wraz z rodziną 18-letni fotograf Martin Hanke. Przedsiębiorca rozpoczął od produkcji drobnych akcesoriów fotograficznych, w tym przeznaczonych dla laboratoriów.

Firma po raz pierwszy zaprezentowała swoje portfolio na targach w centrum wystawienniczym w Lipsku pod koniec lat 30. Wojna i bombardowanie Drezna w 1945 r. wymusiła na firmie przeprowadzkę z radzieckiej strefy okupacyjnej do bawarskiego Monheim i to właśnie w tym mieście do dziś znajduje się jej centrala.

W 1948 r. Hama wyprodukowała pierwszą błyskową lampę proszkową z możliwością synchronizacji z migawką aparatu, drewniane ramki do slajdów oraz statywy.

W latach 50. Hama koncentrowała się na produkcji akcesoriów dla fotografów. Jej popularny w tym czasie aparat Hexi sprzedał się do końca 1959 r. w liczbie ponad miliona sztuk.

To właśnie firmie Hama zawdzięczamy pierwszą na świecie automatyczną sklejarkę do filmów 8 mm (1972 r.). Za następny istotny wynalazek można uznać system ramkowania slajdów Hamafix z 1975 r., ułatwiający użytkownikom oprawianie przezroczy i diapozytywów.

Wraz z nastaniem lat 80. hitami marki okazały się przewijarka kaset VHS, lampa wideo Magnum i obiektywy wideo. W 1985 r. powstała filia przedsiębiorstwa we Francji, zaś w 1990 r. w Monheim otwarto trzeci zakład – większy od poprzedniego, z działami konstrukcyjnymi, kontroli jakości i pakowalnią.

Centala Hama w Niemczech

Rok później na rynek trafił mikser wideo Videocut 200, który z miejsca stał się najlepiej sprzedającym się sprzętem tego typu. Hama szczyciła się też profesjonalnym systemem statywów, w tym plenerowych, stołowych i studyjnych, np. seria Delta Pro.

Wraz z udoskonalaniem technologii komputerowej i telekomunikacyjnej marka prezentowała też swoje następne konstrukcje, w tym zestaw głośnomówiący czy procesory AV 1256 i 132 do mikserów wideo.

Równocześnie stopniowo otwierały się filie w innych krajach, np. w Szwajcarii, Austrii, Belgii, Holandii, Portugalii, Rumunii, Węgrzech czy na Słowacji.

Z najnowszych sprzętów, stosowanych szeroko do dziś, warto wymienić wprowadzenie pierwszego w świecie dongla nano Bluetooth. Popularna była też ładowarka samochodowa Piccolino – pierwsza taka, której obudowa mogła się całkowicie schować w gnieździe zapalniczki.

Dziś Hama może się pochwalić oddziałami w 18 krajach, w tym w Chinach i Dubaju. Marka dysponuje rozbudowaną siecią 30 tys. partnerów w 70 krajach, zatrudnia 2500 pracowników, ma 550 przedstawicieli handlowych w całej Europie, a np. łączny obrót koncernu w 2022 r. wyniósł 590 mln euro.

Filia Hama w Polsce powstała w 2000 r. w Poznaniu, by ostatecznie przenieść do pobliskiego Robakowa (zdjęcie otwierające). Niedawno zakończyła się rozbudowa centrum logistyczno-biurowego Hama, które zajmuje już łącznie powierzchnię 9000 m2. Zostały na nim zamontowane panele fotowoltaiczne, powstała część socjalno-techniczna o powierzchni 200 m2, zamontowano też wodną instalację przeciwpożarową (instalację tryskaczową).

Hama dziś

Dzisiejsza Hama odzwierciedla potrzeby naszych czasów. W jej portofolio znajduje się 18 tys. produktów, w tym m.in.

artykuły GSM : ładowarki, kable, powerbanki, uchwyty samochodowe na telefony, w tym osobna linia do produktów marki Apple,

: ładowarki, kable, powerbanki, uchwyty samochodowe na telefony, w tym osobna linia do produktów marki Apple, produkty audio : głośniki i słuchawki, Bluetooth oraz przewodowe,

: głośniki i słuchawki, Bluetooth oraz przewodowe, uchwyty do telewizorów i monitorów komputerowych,

do telewizorów i monitorów komputerowych, produkty smart home - oświetlenie, sterowanie ogrzewaniem, oczyszczacze powietrza czy zewnętrzne kamery,

- oświetlenie, sterowanie ogrzewaniem, oczyszczacze powietrza czy zewnętrzne kamery, akcesoria fotograficzne - w tym wiele statywów czy torb,

- w tym wiele statywów czy torb, smartwatche ,

, sprzęt komputerowy - myszki i klawiatury, mutliporty, czytniki kart, adaptery lub pamięci SSD),

- myszki i klawiatury, mutliporty, czytniki kart, adaptery lub pamięci SSD), akcesoria podróżne jak transmitery FM czy ładowarki samochodowe.

