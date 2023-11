Hama 8900 – nowe smartwatche za mniej niż 500 zł

Hama przywiozła do Berlina na tegoroczne targi IFA między innymi trzy inteligentne zegarki z serii 8900. Każde z tych okrągłych urządzeń kupimy w cenie poniżej 500 zł, otrzymując w zamian między innymi ekran AMOLED, czujniki do śledzenia aktywności i stanu zdrowia, a także łączność Bluetooth, potrzebną do sparowania smartwatcha ze smartfonem.

Hama wprowadza do sprzedaży kolejną generację swoich smartwatchy. Niemiecka marka z każdą ich odsłoną celuje w coraz wyższą półkę jakościową oraz nowe aspekty funkcjonalne, starając się pilnować jednocześnie, by zakup takiego urządzenia nie uderzał za bardzo potencjalnego użytkownika po kieszeni. Do wyboru mamy trzy zegarki z serii 8900, skierowane stylistycznie oraz kolorystycznie zarówno do mężczyzn, jak i do kobiet.

Zobacz: Hama ze sprytną ładowarką dla zegarków Apple Watch

Zobacz: Hama na IFA 2023: nowe zegarki, głośniki premium i inny sprzęt

Ostry i żywy obraz

Smartwatche Hama 8900 są zróżnicowane pod względem wielkości ekranu i kolorystyki. Pierwszy z nich oferuje wyświetlacz o przekątnej 1,43 cala i wyróżnia się okrągłą czarną kopertą z czarną ramką oraz czarnym silikonowym paskiem.

Następny dysponuje ekranem o przekątnej 1,3 cala, okrągłą szarą kopertą ze srebrną ramką i kremowym paskiem z tego samego tworzywa, co opisany i pokazany wyżej model.

Ostatnia wersja ma wyświetlacz również o przekątnej 1,3 cala, szarą koperta ze złotą ramką i kremowy silikonowy pasek.

Głównym rewolucyjnym elementem w stosunku do poprzedniej generacji zegarków Hama jest zastosowanie dotykowego kolorowego ekranu AMOLED. Oferuje on obraz o żywych barwach, głębokiej czerni, dużej jasności, szerokich kątach widzenia oraz jest energooszczędny. Jego technologiczna wyższość nad wyświetlaczami LCD albo nawet OLED (mniejszy pobór energii i dłuższa żywotność) jest łatwa do zauważenia dla każdego. Dzięki dotykowi wszelkie funkcje zegarka są łatwo dostępne, ale można je też aktywować za pomocą dwóch podłużnych przycisków z boku obudowy.

Wszechstronność to podstawa

Jak zapewnia producent, atutem inteligentnych zegarków Hama 8900 jest aluminiowa konstrukcja koperty, pozytywnie wpływająca na ich trwałość i prezencję. Znajdziemy w nich wbudowany moduł GPS do rejestrowania trasy, na przykład podczas joggingu czy na rowerowej przejażdżce, oraz wysokości bez użycia smartfonu. Zadbano też o obecność modułu Bluetooth 5.3, pozwalającego na sparowanie zegarka z telefonem. W ten sposób można odbierać oraz przeprowadzać rozmowy telefoniczne przy użyciu wbudowanego głośnika i mikrofonu. Na wyświetlaczu każdego ze smartwatchy można łatwo sterować utworami muzycznymi, odczytywać SMS-y, wiadomości, maile i powiadomienia z mediów społecznościowych, nadal bez konieczności chwytania za smartfon. Zegarki obsługują asystenta Alexa, reagują więc na polecenia głosowe.

A co z obsługą dyscyplin sportowych? Do dyspozycji mam ich 110, w tym między innymi tenis, jogging, piłkę nożną, jazdę na rowerze czy pływanie. Nie mogło tu oczywiście zabraknąć wysokościomierza barometrycznego, kompasu, miernika przebytego dystansu, krokomierza, licznika spalonych kalorii, pulsometru czy pulsoksymetru do pomiaru saturacji krwi. W dbaniu o planowanie, analizę i optymalizację osobistych postępów sportowych pomoże też wskaźnik efektu treningu aerobowego i zmienności tętna wraz z wynikiem energetycznym oraz zalecanym czasem regeneracji (VO2max). Nie zapomniano też o opcji powiadamiania o dłuższej bezczynności i możliwości śledzenia cyklu miesiączkowego. Zegarek poda nam też nasz poziom stresu, przeanalizuje głębokość snu z podziałem na poszczególne fazy i oceni jego jakość.

Smartwatche Hama 8900 odznaczają się wodoodpornością klasy IP68. Oznacza to, że bez obaw można je nosić w trakcie pływania, żeglowania czy biegania podczas ulewy.

Nacisk na komfort

Hama wyposażyła swoje najnowsze inteligentne zegarki w odpowiednio wydajne baterie o pojemności 300 mAh. Według producenta, przekłada się to na możliwość ciągłej pracy przez 10 dni, 6 dni intensywnego użytkowania lub 25 dni w trybie oszczędzania energii. Samo ładowanie akumulatora przeprowadza się poprzez magnetyczną ładowarkę z przewodem z wejściem USB-A, a proces ten od 0 do 100% zajmuje dwie i pół godziny.

Zegarki można obsługiwać darmową aplikacją Hama FIT Move, którą można pobrać ze sklepu Google Play. Wystarczy ją zainstalować na smartfonie i sparować go z zegarkiem poprzez Bluetooth. Przy użyciu tego oprogramowania każdy jest w stanie wybrać sobie na przykład indywidualny wzór tarczy zegarka.

Dostępność i cena

Każdy z trzech smartwatchów Hama 8900 będzie można wkrótce kupić w Polsce w sugerowanej cenie detalicznej 499 zł.

Zobacz: Samsung Galaxy Watch6 Classic – dla mnie zegarek prawie idealny (test)

Zobacz: OnePlus Watch 2: tak wygląda nowy zegarek z Google WearOS 4

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Hama

Źródło tekstu: Hama