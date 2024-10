Google zdetronizowany. To pierwsza taka sytuacja w całej historii

Rosyjski Yandex twierdzi, że jest pierwszą europejską firmą, której udało się zdetronizować wyszukiwarkę Google. Oczywiście tylko na lokalnym rynku, ale jeśli spółka nie kłamie, jej osiągnięcie i tak jest godne odnotowania.

Mogłoby się wydawać, że monopol Google na wyszukiwanie w sieci jest w Europie niepodważalny, ale Rosjanie przekonują, że akurat ich to nie dotyczy. Według Yandex we wrześniu 2024 roku po raz pierwszy w historii udało się amerykańską firmę prześcignąć pod względem liczby przekierowań.

Yandex przekonuje, że sukces wynika przede wszystkim z „wdrożenia nowych wersji usług, które dzięki wykorzystaniu AI, nie odbiegają od zagranicznych odpowiedników”. Nie można jednak zapominać, że na mocy rosyjskiego ustawodawstwa zaczął być on obowiązkowo instalowany w każdym sprzedawanym urządzeniu, w tym na smartfonach i tabletach.

Jak wynika z oficjalnych statystyk, w monitorowanym okresie usługi Yandex, takie jak Start, odpowiadały w Rosji za 36,23 proc. wszystkich przekierowań do innych witryn. Równocześnie Google miał osiągnąć wynik o 1,44 p.p. gorszy. Co ciekawe, analizując wyłącznie smartfony, ponoć wygląda to jeszcze lepiej – 37,31 proc. dla Yandex i 32,01 proc. dla Google.

Aplikację Yandex Start, swoisty odpowiednik znanej nam doskonale podstawowej aplikacji Google, ze Sklepu Play pobrano ponad 100 mln razy. Podobno znaczną część tych pobrań wygenerowali użytkownicy, którzy zdecydowali się przejść na Yandex z Google po zaostrzeniu się atmosfery na linii Rosja – Zachód.

Inna ciekawostka jest taka, że mimo iż Yandex otwarcie mówi o respektowaniu rosyjskiego prawa, a więc także obowiązującej tam cenzury, w myśl komentarzy w Sklepie Play zwraca on „pełniejsze wyniki niż Google”. Yandex Start ma do tego imponującą średnią ocen, wynoszącą 4,7 przy blisko 2 mln pozostawionych opinii.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Unsplash (Edho Pratma)

Źródło tekstu: Yandex, oprac. własne