Sensacja we Francji. Chcą ograniczyć dostęp do smartfonów

Dostęp do smartfonów dla dzieci powinien być ograniczony – przekonywał prezydent Francji Emmanuel Macron na swej środowej konferencji prasowej. Zaproponował od razu konkretne kategorie wiekowe.

Debata nad tym, czy i jeśli tak, to w jakim stopniu dzieci powinny korzystać ze smartfonów, trwa. Dotychczas jednak, jeśli już zdecydowano się narzucić jakieś ograniczenia, to zazwyczaj na szczeblu poszczególnych placówek edukacyjnych. W Polsce na przykład, jeszcze od czasów min. Czarnka, obowiązuje rekomendacja, by o limitach decydowali dyrektorzy szkół, choć są też kraje takie jak Szwecja, które elektronikę wycofują ze szkół ustawowo.

Niemniej to wszystko blednie wobec pomysłu prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który to, jak przekonywał na środowej konferencji prasowej, chciałby odebrać dzieciom telefony całkowicie. Nie tylko w szkole, ale i poza nią, za co odpowiedzialność ponosiliby rodzice lub inni opiekunowie prawni.

Polityk jest zdania, że uzależnienie najmłodszych obywateli od telefonów staje się problemem rangi krajowej. Pomóc w przeciwdziałaniu temu zjawisku ma w jego ocenie narzucenie ścisłych kryteriów wiekowych. Konkretniej rzecz biorąc, Macron postuluje o całkowity zakaz korzystania z telefonów dla dzieci poniżej 11. roku życia i zakaz posiadania kont w social media dla tych, którzy nie ukończyli 15. roku życia.

Na podstawie pracy wykonanej w ostatnich miesiącach rząd będzie musiał podjąć jasne decyzje, aby chronić nasze dzieci. Po pierwsze, poprzez zakaz korzystania z telefonów przed ukończeniem 11. roku życia, a zwłaszcza dostępu do sieci społecznościowych i korzystania z nich przed ukończeniem 15. roku życia

– tłumaczył Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron veut interdire les téléphones portables "avant 11 ans" et "l'accès aux réseaux sociaux" avant 15 ans pic.twitter.com/1XFnINgIGp — BFMTV (@BFMTV) June 12, 2024

Jak konkretnie Macron chciałby egzekwować rzeczone prawo, nie wiadomo. Niemniej fakt jest taki, że Francja już od dłuższego czasu bada wpływ smartfonów na dzieci i młodzież. Wygląda na to, że właśnie pojawiają się pierwsze wnioski.

Należy jednak przy tym zauważyć, że pomysł prezydenta nie jest szczególnie innowacyjny. Władze samorządowe miejscowości Seine-Port w departamencie Sekwany i Marny bardzo podobne zarządzenie wprowadziły już w 2023 roku. Z tą różnicą, że zostało ono ograniczone obszarowo, m.in. do terenów dookoła szkół, parków czy placów zabaw. Za to objęło wszystkich. Bez względu na wiek.

