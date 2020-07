Foxconn pod wpływem Apple'a zainwestuje miliard dolarów w Indiach

Foxconn zainwestuje naprawdę duże pieniądze w Indiach. Nie zrobi tego jednak sam z siebie. Namówił go do tego Apple.

Foxconn to największa firma w branży technologicznej, chociaż nie projektuje np. własnych smartfonów. Zatrudnia ona prawie 700 tysięcy osób, dla porównania Samsung może się pochwalić zaledwie 300 tysiącami zatrudnionych. Tajwańska firma produkuje dla przeróżnych marek, jednak najczęściej piszemy o niej w związku z nowymi iPhone'ami. Tak było kiedy Foxconn zaczął stawać na rzęsach byle tylko tegoroczne smartfony Apple'a pojawiły się na czas, tak też będzie i teraz.

Tym razem amerykańska firma namówiła Foxconn do zainwestowania miliarda dolarów w Indiach. Wszystko po to, by ewentualna wojna handlowa między USA i Chinami nie wpłynęła ani na fabryki w Chinach, ani na te będące na Tajwanie (który to znajduje się niejako naturalnie na linii strzału). Inwestycja obejmie fabrykę w indyjskiej miejscowości Sriperumbudur. Czeka ją teraz rozbudowa, Foxconn zatrudni tam też 6 tysięcy osób. Obecnie w fabryce produkuje się iPhone'y XR.

