Cyfrowy Polsat dementuje plotki. Nie ma powodów do obaw

W ostatnim czasie media spekulowały na temat rzekomej niestabilnej sytuacji finansowej Cyfrowego Polsatu, sugerując problemy z płynnością i zadłużeniem. W odpowiedzi na te doniesienia, spółka wydała oficjalne oświadczenie, w którym stanowczo dementuje te pogłoski i zapewnia o stabilności finansowej oraz operacyjnej całej Grupy Polsat Plus.

Cyfrowy Polsat stanowczo zaprzecza doniesieniom medialnym o problemach finansowych. W oficjalnym oświadczeniu spółka podkreśla, że zarówno Cyfrowy Polsat, jak i cała Grupa Polsat Plus, działają stabilnie i zgodnie z planem. Firma konsekwentnie realizuje swoją strategię, terminowo regulując wszelkie zobowiązania. Dodatkowo, Cyfrowy Polsat zapewnia, że znajduje się w bezpiecznej sytuacji w odniesieniu do kowenantów finansowych, a wszelkie wątpliwości podnoszone przez media są bezpodstawne. Spółka przypomina o transparentnej polityce informacyjnej i regularnej publikacji raportów finansowych, które są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Cyfrowy Polsat apeluje do dziennikarzy o rzetelność i dokładną weryfikację źródeł, aby uniknąć rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, które mogą szkodzić wizerunkowi i wiarygodności Grupy. Spółka zapowiada również możliwość podjęcia kroków prawnych przeciwko mediom i osobom odpowiedzialnym za publikację fałszywych i szkodliwych doniesień, w tym przeciwko osobom ujawniającym poufne dane.

Pełną treść oświadczenia Cyfrowego Polsatu publikujemy poniżej.

Spółka Cyfrowy Polsat oraz jej grupa kapitałowa działają stabilnie, zgodnie z planem i w normalnym trybie operacyjnym. Sytuacja, o której w ostatnich tygodniach rozpisują się media, nie ma wpływu na działalność operacyjną i finansową spółki i grupy kapitałowej.

Sytuacja finansowa Grupy jest stabilna i konsekwentnie realizuje ona swoją strategię, planowo regulując swoje zobowiązania wobec instytucji finansowych i obligatariuszy.

Grupa jest w bezpiecznej sytuacji, jeśli chodzi o kowenanty finansowe. Podnoszone przez media wątpliwości dotyczące zagrożeń wynikających dokumentacji kredytowej są bezpodstawne.

Spłata kredytów bankowych rozłożona jest na raty i ostateczny termin zapadalności przypada na 2028 r., podczas gdy obligacje wyemitowane przez Spółkę zapadają w 2030 r. Informacje na temat zadłużenia Grupy, jego struktury i zapadalności są prezentowane inwestorom oraz opinii publicznej w kwartalnych raportach dostępnych na stronie internetowej Grupy.

Spółka Cyfrowy Polsat, od 2008 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, regularnie publikuje szczegółowe raporty finansowe i prezentacje, które są udostępniane publicznie co kwartał. Od 30 lat działa na polskim rynku, wypełniając swoje zobowiązania wobec obywateli, państwa oraz partnerów biznesowych. Jest jednym z najbardziej wiarygodnych partnerów zarówno dla polskich, jak i zagranicznych instytucji finansowych.

Na bieżąco monitorujemy publikacje, które mogą działać na szkodę spółki oraz grupy kapitałowej Polsat Plus, zwłaszcza te, które w naszej opinii są nierzetelne i podważają wiarygodność finansową lub biznesową Grupy. Apelujemy do dziennikarzy o dokładną weryfikację swoich źródeł, aby unikać sytuacji, które mogą prowadzić do naruszenia profesjonalizmu dziennikarskiego.

Grupa Polsat Plus rozważa podjęcie kroków prawnych przeciwko osobom oraz mediom odpowiedzialnym za rozpowszechnianie nieprawdziwych, nierzetelnych oraz szkodliwych dla wizerunku i wiarygodności Grupy informacji. W tym przeciwko osobom, które mogłyby działać na szkodę Grupy poprzez ujawnianie poufnych danych wewnętrznych, do których miały dostęp podczas pracy dla Grupy.

Źródło zdjęć: Grand Warszawski / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Cyfrowy Polsat