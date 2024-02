Biedronka z nową usługą. Tylko dla mieszkańców Warszawy

Biedronka uruchomiła kolejny sklep internetowy. Są w nim ponad 4 tysiące produktów.

Nowy sklep Biedronki działa pod adresem zakupy.biedronka.pl. W przeciwieństwie do Biedronka Home, można w nim zrobić zwykłe, codzienne zakupy spożywcze i kosmetyczne – mniej-więcej takie same, jak w sklepie stacjonarnym czy z dowozem przez Glovo. I tu właśnie dochodzimy do pierwszej różnicy między zakupami z dostawą Glovo i zakupami z nowego sklepu Biedronki. Przy zakupach bezpośrednio ze strony dyskontu możesz zaplanować dostawę na 5 dni w przód. To rozwiązanie może całkowicie zmienić sposób, w jaki robisz zakupy dla domu.

Promocje z dostawą do domu

Jednak to nie planowanie dostaw sprawia, że zakupy.biedronka.pl ma przewagę nad dostawami Glovo i Biek. Nowe rozwiązanie Biedronki jest powiązane z kartą Moja Biedronka. To zaś oznacza… promocje! Robienie zakupów przez stronę nie będzie wykluczało korzystania z różnych promocji, które obowiązują w sieci dyskontów. Za zakupy zapłacisz tyle samo, co w sklepie stacjonarnym. Dostawy można planować w godzinach od 8 do 22, w niedziele zaś miedzy 10 i 20.

Minimalna wartość zakupów to 249 zł. Koszt dostawy zależy od terminu i wartości koszyka. Najdroższa kosztuje 19,99 zł, ale jeśli zamówisz towary za 500 zł z dostawą następnego dnia, nie zostanie pobrana dodatkowa opłata.

W e-sklepie Biedronki jest około 70 rodzajów warzyw i 40 typów owoców, ponad 70 typów pieczywa i prawie 140 mrożonek. Z wirtualnej lodówki można będzie wyjąć 150 produktów mięsnych i 300 mlecznych. Ponadto znajduje się to 160 dań gotowych i ponad 200 napojów. Ponadto można wybrać spośród 1200 przetworów, produktów sypkich, słodyczy, kaw, herbat i tak dalej. Produktów drogeryjnych jest pół tysiąca, są też produktu dla dzieci, domu i zwierząt.

Gdyby jakiś produkt nie był dostępny, można wybrać, czy osoba kompletująca zamówienie ma zadzwonić, czy samodzielnie wybrać zamiennik. Jeśli finalna kwota będzie niższa od wymaganej, co oczywiście może się zdarzyć, zakupy i tak zostaną dostarczone. Zapłacić można na różne sposoby, w tym przez Google Pay i Apple Pay. Biedronka zapewnia oczywiście śledzenie statusu zamówienia.

Czy jest jakiś haczyk? Niestety tak. Internetowy sklep Biedronki ma bardzo ograniczony zasięg. Działa tylko w Warszawie, do tego wyłącznie w wybranych dzielnicach. Biedronka zaznacza, że uruchomienie własnego sklepu nie oznacza, że Biedronka wycofa się z Glovo. Platformy będą działać równolegle.

