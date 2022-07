Arabia Saudyjska chce, by YouTube miał bardziej islamskie reklamy

Arabia Saudyjska postanowiła wydać wojnę nieprzyzwoitym i godzącym w islam reklamom w serwisie YouTube.

Portale i inne aplikacje muszą czasami dostosować się do bardzo szczegółowych lokalnych zakazów. Często nie ma ich w innych rejonach świata. Niektóre są bardzo korzystne dla użytkowników, inne ani trochę. Czasami chodzi natomiast wręcz o podejście do życia.

YouTube ma nieprzyzwoite reklamy

Arabia Saudyjska wystosowała oficjalne żądanie, by YouTube zmienił reklamy wyświetlane na obszarze królestwa. Państwo twierdzi, ze obecne reklamy wyświetlane w serwisie są nieodpowiednie i niezgodne z naukami oraz tradycjami islamu. W przeciwnym razie Arabia Saudyjska nie wyklucza bardziej zdecydowanych działań.

Tamtejsi aktywiści islamscy już teraz nawołują władze swojego państwa do zdecydowanych działań przeciwko YouTube'owi. Jeden z nich Fahd Al-Baqmi w swoim wpisie na Twitterze wprost wzywa do ukarania YouTube'a i postawienia go przed faktem dokonanym. Al-Baqmi argumentuje, ze Arabia Saudyjska dysponuje jedną z największych na świecie liczbą użytkowników YouTube'a. Nie wiadomo tylko jak dokładnie to policzył, kraj ma mniej ludności niż Polska. To miałoby dawać Arabii Saudyjskiej dość wpływu, by zmusić YouTube'a do okazania Rijadowi szacunku. Obecnie YouTube ma bowiem przyzwalać na perwersyjne i obsceniczne reklamy

Zobacz: YouTube. Trwa atak na użytkowników serwisu

Zobacz: YouTube pozbywa się Dumy. Rosyjski parlament oburzony

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: siasat