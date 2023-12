Pajacyki: 10-latek twierdzi, że iPhone go obraża

Teddy to 10-letni chłopiec z Wielkiej Brytanii. Czemu o nim piszę? Bo domaga się on od Apple zmiany wyglądu jednej z emotek.

10-letni chłopiec z Wielkiej Brytanii o imieniu Teddy chce, aby Apple zmieniło wygląd jednej z emotikonek. Uważa, że za bardzo wygląda jak on i jest obraźliwa dla wielu osób. Chłopiec stworzył nawet specjalną petycję w tej sprawie — donosi BBC.

Chłopiec z Peppard w Oxfordshire uważa, że emotka Apple, która przedstawia postać w okularach i z wystającymi zębami jest ofensywna i obraźliwa dla osób, które noszą na nosie szkła.

Sprawiają, że ludzie myślą, że jesteśmy kujonami, i to jest absolutnie okropne. Czuję smutek i zdenerwowanie, a jeśli uznam to za obraźliwe, tysiące ludzi na całym świecie też uzna to za obraźliwe.