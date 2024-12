Apple oskarżony o szpiegowanie pracowników

Apple został oskarżony o śledzenie swoich pracowników. Firma miała nielegalnie monitorować między innymi ich urządzenia oraz konta iCloud.

Amar Bhakta złożył w sądzie w Kalifornii pozew przeciwko Apple. Mężczyzna, który pracuje w dziale reklamy cyfrowej firmy z Cupertino, twierdzi, że ta nielegalnie monitoruje swoich pracowników.

Apple pozwany

Mężczyzna w pozwie przekonuje, że Apple wymaga od pracowników instalowania na urządzeniach specjalnego oprogramowania, które daje firmie dostęp do ich wiadomości e-mail, zdjęć, danych zdrowotnych i wielu innych, prywatnych informacji. Muszą to robić także na urządzeniach prywatnych, jeśli używają ich do pracy.

Co więcej, Amar Bhakta przekonuje, że Apple zabrania pracownikom rozmawiać na temat ich wynagrodzeń oraz warunków pracy. Nie mogą kontaktować się z mediami. Firma ma też zabraniać angażowania się w prawnie chronione informowanie o nieprawidłowościach (tzw. whistleblowing). Mężczyzna musiał nawet usunąć informacje o swojej pracy z profilu LinkedIn.

Apple twierdzi, że zarzuty są bezpodstawne. Pracownicy firmy z Cupertino mają być corocznie szkoleni na temat swoich praw, w tym także do omawiania warunków pracy.

Źródło zdjęć: Sergii Figurnyi / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Reuters