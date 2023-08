Nowy iPhone 15 niebawem. Znamy datę premiery

Apple właśnie oficjalnie potwierdził termin prezentacji nowego portfolio produktów producenta. Nadchodzący Apple Event zobaczymy 12 września o godzinie 19 czasu polskiego.

Firma Apple rozesłała właśnie oficjalne zaproszenia do dziennikarzy, jak i umieściła na swojej stronie link do wydarzenia. Najważniejszą konferencję Apple w całym 2023 roku będzie można obejrzeć za dokładnie 2 tygodnie, 12 września, o godzinie 19:00 czasu polskiego.

Czego w tym roku należy się spodziewać?

Wrześniowy Apple Event to tradycyjnie święto dla miłośników telefonów producenta. W dotychczasowych przeciekach mówi się o aż 4 modelach:

Apple iPhone 15

Apple iPhone 15 Plus

Apple iPhone 15 Pro

Apple iPhone 15 Pro Max (który może też skończyć z nazwą iPhone 15 Ultra).

Słowem kluczowym eventu jest "Wonderlust", co może być zabawą słowem "wanderlust", znaczącym po angielsku zamiłowanie do wędrówek. GSMArena gdyba, że być może po apple'owemu chodzi tutaj o wielkie pragnienie do bycia zaskoczonym. Czas pokaże.

Okazji do wielkiego "wow" może być podczas wydarzenia wiele. I nie chodzi tutaj jedynie o złącza USB-C, wymuszone prawem unijnym. Coraz więcej mówi się o peryskopowym zoomie w najwyższym modelu producenta, na kształt tego choćby w Galaxy S23 Ultra. Z odpowiednim oprogramowaniem Apple'a to może być wielki technologiczny przeskok i faktycznie funkcja zachęcająca do wędrówek i robienia zdjęć lepszych niż do tej pory.

Oba warianty Pro telefonu mają też dostać ramki wykonane tym razem nie ze stali, lecz z lekkiego, acz wytrzymałego i niestety drogiego tytanu. Może to doprowadzić do dalszych podwyżek cen, nawet do kwot przekraczających 2000 dolarów netto dla rynku amerykańskiego, czyli w praktyce do kilkunastu tysięcy złotych w Polsce. Oczywiście mowa jest tutaj o najwyższych wariantach pamięci, gdzie tym razem pamięć sięgać ma już aż 2 TB. Obok większej pamięci spodziewać należy się nowych czujników LIDAR czy procesorów A17 Bionic wykonanych w procesie technologicznym 3 nm.

Z użytkowego punktu widzenia sporo zamieszania wywołać może rezygnacja ze sprzętowego przełącznika włączania i wyłączania dźwięków. Ten kultowy przycisk, czy może bardziej suwak jest z nami od pierwszych modeli Apple'a i wielu osobom trudno bez niego funkcjonować. Nowe modele mają zyskać zamiast niego "zwyczajny", mały przycisk akcji, umiejscowiony powyżej przycisków głośności, którego działanie ma być konfigurowalne.

Natomiast niewątpliwie dobrą informacją jest ta, że Dynamic Island, czyli wyspa z przednim aparatem i czujnikami do rozpoznawania twarzy, będzie dostępna we wszystkich 4 wariantach telefonów. Choć premiera tego rozwiązania budziła początkowo mieszane uczucia wśród użytkowników iPhone'a 14 Pro i 14 Pro Max, po licznych wdrożeniach wśród producentów aplikacji, okazuje się ona doskonałą formą powiadomień, bez niepotrzebnych banerów. Wyspa jest przy tym aktywna na dotyk i stanowi kolejną metodę do szybkiego przechodzenia pomiędzy aktywnymi aplikacjami.

A na deser... lub danie główne

Prawdopodobnie prezentację samych smartfonów producenta poprzedzą bloki poświęcone rozwiązaniom ekosystemowym. Mowa tutaj przede wszystkim o Apple Watch Series 9 i (miejmy nadzieję) Apple Watch Ultra 2. Całkiem możliwe jest też, że Apple zdecyduje się na odświeżenie portfolio słuchawek, tak by dla europejskich użytkowników miały one takie same złącza ładowania jak telefony. W iOS 16.4 pojawiły się nowe słuchawki A3048 oraz odpowiadające im etui ładujące A2968 i spekuluje się, że być może to właśnie wariant Apple AirPods Pro 2 w wersji z USB-C - oby.

Link do wydarzenia Apple'a umieściliśmy na górze niniejszego tekstu. Jak co roku, spodziewajcie się u nas szczegółowej relacji. PS. Wiecie, że Apple iPhone 14 Pro Max to najlepiej sprzedający się telefon w pierwszej połowie 2023 roku?

