Amerykański operator wycofuje reklamy z Igrzysk Olimpijskich

Igrzyska Olimpijskie w Paryżu ledwo się zaczęły, a już widzieliśmy kilka afer. Trenerka Kanady szpiegowała rywalki dronem, a w Polsce króluje zawieszenie Przemysława Babiarza. Ceremonia otwarcia natomiast była jedną wielką kontrowersją. Wprawne oko mogło wypatrzyć uczestnika inscenizacji świecącego swoimi klejnotami rodowymi, a wszystkiemu przygrywała zaangażowana politycznie piosenka Imagine (co przyznawał sam John Lennon).

Największą burzę wywołała jednak ostatnia wieczerza. A raczej jej... wersja w wykonaniu grupy drag queen. Reżyser bronił się co prawda, że nie miał na celu kpić z chrześcijaństwa, a chciał pokazać, że we Francji każdy może być kim chce. Fakty są jednak takie, że wielu chrześcijan uznało to za kpinę i parodię biblijnego wydarzenia.

We were shocked by the mockery of the Last Supper during the opening ceremonies of the Paris Olympics. C Spire will be pulling our advertising from the Olympics.