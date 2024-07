Igrzyska w Paryżu skomentuje robot AI? Stacje testują

W piątek wieczorem rozpoczęły się Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. To nie tylko rywalizacja sportowców, ale wielki test zastosowania sztucznej inteligencji w transmisjach wydarzeń sportowych.

Transmisje z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu będą prawdziwym testem wykorzystania sztucznej inteligencji przy pokazywaniu wielkich wydarzeń sportowych. Tak przynajmniej będzie w USA, gdzie posiadająca prawa do pokazywania Igrzysk stacja NBCUniversal planuje kilka nowości związanych z AI. Mający prawa telewizyjne w Europe Warner Bros (Discovery i Eurosport) jest bardziej ostrożny i zapewnił, że widzowie w Europe zobaczą klasyczne transmisje.

NBCUniversal planuje wykorzystanie sztucznej inteligencji do komentarza niektórych wydarzeń z Paryża. W tym celu stacja wykorzysta głos legendarnego amerykańskiego komentatora Ala Michaelsa. Stacja wykorzysta także możliwości AI do tworzenia klipów z najciekawszymi wydarzeniami z Igrzysk. Sztuczna inteligencja mając dostęp do nagrań z wszystkich wydarzeń danego dnia będzie montować dla NBC nawet kilka tysięcy różnych klipów dziennie.

Ostrożniej do tematu podchodzi Warner Bros. Stacja przyznała, że przed Igrzyskami sprawdzała możliwości wykorzystania AI w transmisjach. Wyniki okazały się jednak niezadawalające. Wice-prezydent nadawcy Scott Young zwrócił uwagę na fakt, że mimo porawnego działania komentarzowi AI brakowało emocji.

Oglądając przykładowe wideo można było zauważyć, że komentarz jest poprawny. Brakowało jednak odpowiedniej narracji i emocji. Na przykład, podczas transmisji z Tokio w której włoski sprinter Marcell Jacobs zadziwił świat zdobywając złoty medal, włoscy komentatorzy krzyczeli z radości wyrażając prawdziwą radość. Bardzo trudno o wygenerowanie tego przez automat

- dodał Young.

Obie stacje zapowiadają, że będą kontynoować prace nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji w transmisjach. Możemy się więc spodziwać, że kolejne Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku będą dużo bardziej opanowane przez transmisje AI.

