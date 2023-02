Amerykanin wygrał z maszyną! Szkoda, że musiał oszukiwać

Człowiek pokonał maszynę w jednej z najtrudniejszych gier świata: Go. Już samo to jest faktem wartym odnotowania. Co więcej, z maszyną nie zmierzył się światowej klasy mistrz, ale gracz… raczej przeciętny.

Amerykanin Kellin Pelrine pokonał system KataGo, wygrywając 15 rozegranych meczów. To niesamowite osiągnięcie… jest niesamowite tylko pozornie. Zwycięstwo białka było możliwe nie dlatego, że Pelrine jest wyjątkowo zdolnym graczem w Go. To raczej amator, ale miał bardzo dobrego trenera.

Maszyna szuka błędów maszyny

Zawodnik reprezentujący organicznych w tym starciu mógł rozłożyć maszynę na łopatki tylko dlatego, że pomagała mu inna maszyna. Okazuje się, że SI szukająca wad w algorytmach decyzyjnych innej SI to świetna linia obrony. Pierwszą partię w Go Pelrine rozegrał w towarzystwie sztucznej inteligencji Go Attack. To program specjalizujący się w znajdowaniu błędów w działaniu innych programów. Okazuje się, że jego skuteczność jest niemal idealna (powyżej 97%, zależnie od ustawień KataGo).

Zobacz: Microsoft zakłada kaganiec na swojego bota. Groził dziennikarzom

Go Attack przedstawił człowiekowi strategię na wygraną, a ten się jej nauczył. Pozostałe 14 rozgrywek Pelrine wygrał już sam, korzystając z tego samego fortelu. Go Attack znalazł „martwą strefę” w obszarze działania KataGo. Gdy człowiek już prawie otoczył grupę kamieni przeciwnika, musi zacząć działania w innych, odległych częściach planszy. To powoduje, że algorytm decyzyjny KataGo również przeskoczy do innego miejsca i zignoruje zagrożoną grupę. Potem wystarczy znienacka zamknąć przygotowaną wcześniej pułapkę i gotowe.

Znów maszyna zrobiła coś, co z punktu widzenia człowieka wygląda idiotycznie. Program nie ma możliwości, by wyjść poza swój wcześniejszy trening. Twórcy KataGo, firma Lightvector, od miesięcy wie o problemie i stara się go naprawić. Go Attack nie jest jedynym skutecznym atakiem na KataGo. W podobny sposób poległa wcześniej Leela Zero.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Maxuser / Shutterstock

Źródło tekstu: The Financial Times, goattack.far.ai