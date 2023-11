Tajemniczy numer 532779345 nęka Polaków. Tego jeszcze nie było

Incydentów z tajemniczymi numerami, wydzwaniającymi do losowych ludzi, nie da się policzyć. Ten jest jednak dość nietypowy, gdyż dzwoniący mężczyzna przedstawia się jako... jasnowidz. O co chodzi?

– Witam, z tej strony jasnowidz Chris – zagaduje męski głos, prawdopodobnie należący do automatu, w słuchawce. – Chciałbym zaoferować ci bezpłatną wróżbę – kontynuuje, nie zważając na uzyskaną odpowiedź.

Dobra wiadomość jest taka, że niniejsza kampania nie wygląda na oszustwo finansowe, a przynajmniej nie w klasycznym tego słowa znaczeniu. Gorsza, że irytującego telemarketera ciężko się pozbyć, a pewnie trafią się i tacy, którzy parę złotych dadzą mu wyciągnąć.

532779345 – kto dzwoni?

Natręt dzwoni z numeru +48532779345 i odsyła na stronę internetową, która wedle dostępnej tam polityki prywatności należy do zarejestrowanej na Gibraltarze spółki New Lotus Web Limited. Zachęca przy tym do wypełnienia wskazanego kwestionariusza.

Zaczyna się niewinnie, gdyż od znaku zodiaku. Na kolejnych etapach formularz prosi jednak o dokładną datę urodzenia, imię i nazwisko, potwierdzenie numeru telefonu, a także o adres e-mail.

W odpowiedzi przychodzi natomiast wiadomość z ofertą usługi ezoterycznej w cenie od 20 do blisko 200 zł, zależnie od wybranego pakietu. Firma zastrzega sobie ponadto prawo do udostępnienia zgromadzonych danych innym podmiotom.

Lepiej od razu zablokuj

Kwestią otwartą pozostaje, skąd New Lotus Web Limited czerpie bazy telemarketingowe. Na dobrą sprawę, może nawet dzwonić pod numery kompletnie losowe, czego prawo wprawdzie nie dopuszcza, ale wiadomo, jak jest. Przy czym numer +48532779345 można od razu zablokować i nie zaprzątać sobie nim głowy.

Co do zasady usługi ezoteryczne nie są nielegalne, ale w tym konkretnym przypadku ewidentnie dochodzi do nadużyć wobec RODO. Dlatego abstrahując od wiary w karty tarota, bądź jej braku, żadnych danych nie podawajcie.

