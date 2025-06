Pułapka na wyborach. Gdy usłyszysz takie coś, od razu dzwoń

Odbywające się właśnie w Polsce wybory, zresztą jak zawsze, budzą wiele emocji. Niestety często tych negatywnych, a te w ostatnim czasie zdaje się budzić przede wszystkim model Zaświadczeń o Prawie do Głosowania.

Technicznie rzecz biorąc, jest to rozwiązanie dla osób, które z jakiegoś powodu głosują poza miejscem zameldowania. Na przykład wtedy, gdy wynajmują mieszkanie w innym mieście, albo po prostu przebywają z dala od domu w podróży.

Sceptycy zarzucają, że istnieje możliwość oddania głosu kilkukrotnie. Miałoby się to odbywać poprzez pobranie zaświadczenia i odwiedzenie wraz z nim kilku komisji wyborczych.

System ten jest dedykowany członkom komisji, którzy w zamyśle mają zbierać numery zaświadczeń, by te następnie trafiły do ogólnokrajowej bazy. W teorii więc powinien uniemożliwiać wykorzystanie jednego zaświadczenia wielokrotnie.

W praktyce jest to zaś rozwiązanie nielegalne. Członek komisji nie ma prawa uniemożliwić komuś oddania głosu tylko dlatego, że tak wskaże mu nieautoryzowane narzędzie – alarmuje Demagog.

Jeśli tak zrobi, jego działania należy niezwłocznie zgłosić do OKW albo nawet wyżej, czyli do Państwowej Komisji Wyborczej.

Obawy o zaświadczenia są absurdalne

Fakt jest taki, że Zaświadczenie o Prawie do Głosowania należy przedstawić w oryginalne, z zawartym tam hologramem, a komisja taki dokument zabiera po wydaniu karty. Nie ma tym samym możliwości, by z jednym papierem zjeździć całą Polskę, a to właśnie sugerują sceptycy.