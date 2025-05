Unia Europejska cyfryzuje granice. Jest porozumienie w tej sprawie

Nowe regulacje umożliwią uruchomienie EES w sposób progresywny, w ciągu sześciomiesięcznego okresu przejściowego . Wszystkie państwa członkowskie rozpoczną implementację systemu równocześnie, gdy tylko stanie się on operacyjny. Służby graniczne będą stopniowo rejestrować dane obywateli państw trzecich przekraczających granice, a pełna rejestracja wszystkich podróżnych ma zostać osiągnięta do końca tego okresu.

Co to jest System Wjazdu/Wyjazdu (EES)?

EES to zaawansowany system technologiczny, który zastąpi obecny, manualny system stemplowania paszportów. Będzie on cyfrowo rejestrował wjazdy i wyjazdy obywateli państw spoza UE, podróżujących do 29 krajów europejskich (w tym strefy Schengen) na pobyty krótkoterminowe. System będzie gromadził dane biometryczne, takie jak odciski palców i obraz twarzy, oraz inne informacje podróżne.