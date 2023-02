YouTube z lepszą jakością, ale tylko dla wybranych

YouTube eksperymentuje z filmami w jakości 1080p Premium. Te mają być dostępne tylko dla aktywnych abonentów usługi Premium.

Jeden z użytkowników YouTube'a zauważył, że na wielu filmach pojawiła mu się opcja ustawienia jakości 1080p Premium. Okazuje się, że serwis testuje tego typu opcję dla aktywnych subskrybentów swojej usługi.

Standardowo filmy w rozdzielczości 1080p są odtwarzane na YouTubie w bitratem w granicach 8-10 Mbps. Niewielkie różnice wynikają przede wszystkim z wykorzystanego kodeka. W opcji 1080p Premium, jak wynika z testów, filmy uruchamiane są z bitratem na poziomie 13 Mbps.

To ograniczony eksperyment, w ramach którego oferujemy nową jakość 1080p Premium niewielkiej grupie subskrybentów YouTube Premium. 1080p Premium to wersja 1080p o zwiększonej szybkości transmisji bitów, która zapewnia więcej informacji na piksel, co przekłada się na wyższą jakość oglądania.

- przyznał rzecznik prasowy YouTube.

fot. u/KZedUK (Reddit)

Różnica może nie wydawać się duża, ale w porównaniu do 8 Mbps to wzrost o ponad 50 proc. W praktyce powinno się to przełożyć na dużo lepszą jakość materiałów. Szkoda, że będzie to zarezerwowane tylko dla użytkowników YouTube Premium, które w Polsce kosztuje 23,99 zł miesięcznie.

