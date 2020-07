Wspólna platforma VoD od TVN i Polsatu - juz wiemy, że na pewno powstanie

Komisja Europejska rozpatruje wniosek TVN Discovery Polska i Cyfrowego Polsatu o wyrażenie zgody na stworzenie wspólnej platformy VoD. Co o niej wiemy?

Sprawa nie jest nowa, ponieważ już w październiku ubiegłego roku obie stacje podpisały umowę joint venture w celu stworzenia wspólnej platformy VoD. TVN Discovery i Cyfrowy Polsat stawiają na szeroki wybór treści, jakie miałyby na niej pojawić, a więc można spodziewać się filmów i seriali, transmisji sportowych, programów rozrywkowych oraz dokumentalnych. Będą to zarówno produkcje obu stacji, jak i zakupione od zewnętrznych producentów i dystrybutorów, a także stworzone pod egidą nowopowstałej platformy. Spółka będzie niezależna finansowo, a początkowe finansowanie wyniesie po maksymalnie 30 mln złotych od obu założycieli.

Spółka została założona przez Cyfrowy Polsat, ale Discovery ma przejąć połowę jej udziałów po wyrażeniu na to zgody przez UOKiK. Jak podają Wirtualne Media, TVN Discovery Polska dopiero w ubiegłym tygodniu złożył wszystkie niezbędne dokumenty do Komisji Europejskiej. Był to proces konieczny w przypadku tej transakcji. Katarzyna Issat, szefowa ds. komunikacji korporacyjnej w TVN Discovery Polska, wyjaśnia:

Wspólny projekt Discovery i Cyfrowego Polsatu ma wymiar europejski, a Komisja Europejska potwierdziła swoją właściwość. Dlatego dokonaliśmy zgłoszenia na poziomie Komisji Europejskiej

W opisie koncentracji możemy przeczytać, że nowa spółka chce oferować usługi wideo nie tylko w Polsce, ale również w i innych państwach członkowskich. Jakie są szanse na to, aby Komisja Europejska wyraziła zgodę? Podobnie jak w przypadku UOKiK na rynku krajowym, także tutaj czynnikiem przesądzającym jest wspólnotowy wymiar danej koncentracji oraz badanie rynkowe.

Nowa platforma nie oznacza, że tworzący ją nadawcy zamkną dotychczasowe usługi - Player.pl (TVN Discovery) i Ipla.tv (Cyfrowy Polsat) będą działać tak, jak dotąd. Ostatni, pochodzący z kwietnia raport, mówi nam, że z Player.pl korzysta 3,64 mln internautów (72,18 mln odsłon, czyli przeciętnie 19,8 na użytkownika), a Ipla.tv to 1,52 mln użytkowników (z 20,57 mln odsłon).

