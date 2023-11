Nadchodzi kosmiczny Netflix. Za darmo i bez reklam

NASA ma w zanadrzu kolejny sposób, by pobudzać wyobraźnię, inspirować i bawić i uczyć.

Amerykańska Agencja Kosmiczna odświeżyła swoją cyfrową platformę oraz aplikacje mobilne. Już lada dzień uruchomi ponadto totalną nowość – całkowicie darmową platformę VoD: NASA+.

NASA+ za darmo i bez reklam

NASA+ będzie platformą streamingową dostępną za darmo, pozbawioną reklam i przyjazną dla całej rodziny. Będzie można tu oglądać materiały niosące wyjątkową wartość edukacyjną, w tym relacje na żywo z przebiegu misji kosmicznych, za które agencja została nagrodzona statuetką Emmy.

Razem z platformą światło dzienne ujrzą też zupełnie nowe serie, produkowane specjalnie dla platformy NASA+.

NASA+ będzie można oglądać w aplikacjach mobilnych dla Androida i iOS-a, a także w przeglądarce pod adresem nasa.gov/plus. Platforma znajdzie się również na urządzeniach streamingowych jak Apple TV.

NASA+ będzie pod wieloma względami jak „kosmiczny Netflix”, ale bez abonamentu. To dobra wiadomość dla śledzących działania Agencji, bo aktualnie jest to dość trudne. NASA ma w archiwum mnóstwo wysokiej jakości materiałów, których nie ma jak oglądać. Polowanie na nie na przestarzałym NASA TV to żadna przyjemność.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Blue Planet Studio / Shutterstock

Źródło tekstu: NASA