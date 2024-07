Darmowy Netflix? Są takie ambicje

Tubi chce być jak Netflix, tylko za darmo. Na całym świecie platforma ma już blisko 80 mln klientów, teraz wraca do Europy.

Wywieziony na taczce gnoju, Tubi wraca do Europy

Tubi osiąga olbrzymie sukcesy w USA i w innych krajach całego świata. Darmowa platforma VoD może aktualnie pochwalić się aż 78 milionami użytkowników. Co warto podkreślić, jest to w pełni legalny serwis streamingowy, finansowany przez wyświetlanie reklam. Nie mamy więc do czynienia z kolejną piracką platformą pokroju tych popularnych w Polsce, tylko z legalnym biznesem, prowadzonym z poszanowaniem z autorskich praw majątkowych twórców treści.

Mimo swojej legalności Tubi musiał już raz opuścić Unię Europejską, a to za sprawą przepisów RODO. Teraz platforma wróciła do Wielkiej Brytanii i analizuje możliwości powrotu do krajów unijnych.

Jak można się domyślić, wykonaliśmy wiele pracy, aby zapewnić zgodność z wszystkimi regulacjami, w tym RODO. I co ważniejsze, mamy bardzo solidną ofertę, którą uważamy za niezbędną. To jest więc nasza pierwsza oficjalna próba (uruchomienie w Wielkiej Brytanii - przyp. red.) i myślę, że odniesiemy sukces.

- mówi Anjali Sud, dyrektor generalna Tubi, Anjali Sud w rozmowie z Variety

Kiedy Tubi w innych krajach Europy?

Pomimo powrotu na kontynent, nie należy spodziewać się błyskawicznej ekspansji na inne rynki europejskie. Powodem są skomplikowane przepisy poszczególnych krajów, jak i odgórne prawo unijne w kontekście przetwarzania danych osobowych użytkowników. W biznesie opartym w 100% na reklamie wszystko musi być dopięte na ostatni guzik.

Platforma Tubi nie jest przy tym jakąś azjatycką firmą krzak, lecz należy do amerykańskiego koncernu medialnego Fox. W jej zasobach jest obecnie ponad 20 tys. filmów i odcinków seriali oferowanych widzom bez dodatkowych opłat.

