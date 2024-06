T-Mobile ma nowy prezent. By go dostać, musisz zakręcić kołem

T-Mobile ogłosił nową akcję, z której można skorzystać w aplikacji. Operator zachęca, by zakręcić kołem. Co można dzięki temu zyskać?

T-Mobile ruszył z nową akcją „Zakręć kołem i wygraj Serca w Magenta Moments”. Jak sama nazwa wskazuje, jest to kolejna okazja dla uczestników programu Magenta Moments. Akcja skierowana jest do abonentów T-Mobile oraz użytkowników ofert na kartę, korzystających z aplikacji Mój T-Mobile.

Jak zakręcić kołem w akcji T-Mobile?

Aby wziąć udział w nowej akcji magentowego operatora, trzeba w aplikacji Mój T-Mobile kliknąć w baner akcji promocyjnej w programie Magenta Moments, następnie wybrać przycisk „Zagraj za darmo”, a później kliknąć w pole na środku koła, by uruchomić koło.

Co to daje? Każdy uczestnik akcji otrzyma gwarantowaną nagrodę w postaci 200 Serc, czyli punktów, które później można wykorzystać na inne okazje w Magenta Moments. W zależności od okazji może to być na przykład voucher na zakupy w jednym z partnerskich sklepów, zniżka na kawę czy na pizzę. W akcji „Zakręć kołem i wygraj Serca w Magenta Moments” można wziąć udział do 1 lipca 2024. Uczestnik programu Magenta Moments może wziąć udział w akcji promocyjnej tylko jeden raz.

Warto też przypomnieć, że wciąż też obowiązuje ogłoszona kilka dni temu akcja „Serca na to jak na lato”. Dzięki niej można zgarnąć 216 Serc. Ta okazja obowiązuje do 30 czerwca. W programie Magenta Moments na użytkowników czeka też „Ciao LATO”, czyli tematyczna sekcja ze specjalnymi ofertami partnerskimi na lato.

