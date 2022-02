T-Mobile: pięć dni bez zużywania pakietu danych

W najnowszej odsłonie „Happy Fridays” T-Mobile przygotował okazję, która ucieszy fanów filmów i seriali, a także kibiców, śledzących Olimpiadę w Pekinie. Operator daje darmowy dostęp do usługi Supernet Video DVD na 5 dni, dzięki której można korzystać z wybranych serwisów wideo bez zużywania pakietu danych.

W ruszającej jutro kolejnej odsłonie akcji „Happy Fridays” indywidualni klienci T-Mobile będą mogli aktywować usługę Supernet Video DVD za darmo na 5 dni. Dzięki niej można korzystać z serwisów wideo, a także aplikacji muzycznych i społecznościowych bez zużywania pakietu danych.

W ramach usługi Supernet Video DVD użytkownicy mają dostęp do takich popularnych aplikacji jak:

YouTube, Netflix, Prime Video, Polsat Box Go, Player, Vod.pl, Filmy Google Play, Chili, TVP VOD, TVP SPORT HD, Stream TVP, TVP INFO, Wyborcza.pl, WP pilot, POLAND IN, TikTok, Twitch oraz HBO GO.