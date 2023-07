T-Mobile daje 60 zł w aplikacji. Prezentów jest więcej

T-Mobile sypnął nowymi prezentami w akcji „Bonusy od serca”. Klienci mogą odebrać w aplikacji łącznie 60 zł zniżki na zamówienia w Uber Eats. To jednak nie wszystko.

Kolacja we dwoje, przekąska do filmu lub meczu, a może obiad z kolegami w pracy – niezależnie od tego, z jakiej okazji zamawiamy jedzenie, nasi klienci mogą to teraz zrobić taniej

– zachwala T-Mobile.

W ramach akcji „Bonusy od serca” dla nowych użytkowników Uber Eats operator przygotował kod promocyjny uprawniający do uzyskania łącznie 60 zł zniżki na pierwsze zamówienia – po 20 zł na każde z trzech pierwszych zamówień o minimalnej wartości 45 zł.

Aby skorzystać z promocji, należy do 30 sierpnia pobrać i wykorzystać kod dostępny w aplikacji „Mój T-Mobile”. Kod rabatowy uprawnia do obniżenia o 20 zł ceny za każde z trzech pierwszych zamówień, złożone przez aplikację Uber Eats lub przez stronę www.ubereats.com.

Zamówienia objęte promocją muszą być złożone do 30 sierpnia włącznie. Kod należy wpisać w aplikacji lub w zakładce „promocje” na stronie internetowej. Z oferty mogą skorzystać jedynie użytkownicy, którzy do tej pory nie złożyli jeszcze żadnego zamówienia. Opłata za dostawę oraz inne opłaty nie wliczają się do minimalnej wartości zamówienia.

Inne bonusy w aplikacji

T-Mobile ma także inne bonusy.

Multikino — kod rabatowy uprawnia do obniżenia o 20% ceny maksymalnie dwóch biletów na filmy 2D , kupowanych w sieci kin Multikino, stacjonarnie lub na stronie www.multikino.pl do 2 sierpnia 2023 r. Kod nie łączy się z innymi promocjami i kodami promocyjnymi Multikinanie i nie obowiązuje na zakup biletów na wydarzenia specjalne takie jak maratony filmowe czy koncerty.

— kod rabatowy uprawnia do , kupowanych w sieci kin Multikino, stacjonarnie lub na stronie www.multikino.pl do 2 sierpnia 2023 r. Kod nie łączy się z innymi promocjami i kodami promocyjnymi Multikinanie i nie obowiązuje na zakup biletów na wydarzenia specjalne takie jak maratony filmowe czy koncerty. Nature Science — kod rabatowy uprawnia do obniżenia o 10% ceny probiotyków dostępnych w serwisie Nature Science. Aby skorzystać z oferty, należy do 23 sierpnia 2023 r., wykorzystać kod rabatowy na stronie www.naturescience.eu na etapie realizacji zamówienia. Kod nie może zostać wykorzystany na probiotyki już przecenione oraz na zestawy produktowe, a także nie łączy się z innymi kodami promocyjnymi.

— kod rabatowy uprawnia do dostępnych w serwisie Nature Science. Aby skorzystać z oferty, należy do 23 sierpnia 2023 r., wykorzystać kod rabatowy na stronie www.naturescience.eu na etapie realizacji zamówienia. Kod nie może zostać wykorzystany na probiotyki już przecenione oraz na zestawy produktowe, a także nie łączy się z innymi kodami promocyjnymi. Vision Express — 50% rabatu na soczewki korekcyjne. Kod uprawnia do zakupu soczewek korekcyjnych z powłoką fotochromową z 50% zniżką od ich ceny regularnej pod warunkiem zakupu wraz z nimi także oprawy okularowej. Kod można zrealizować w dowolnym salonie Vision Express lub za pośrednictwem strony internetowej visionexpress.pl. Kod dostępny jest w aplikacji Mój T-Mobile w terminie do 13 września 2023 r.

Kto może skorzystać?

Promocje są dostępne dla klientów abonamentowych T-Mobile (T, T DATA) – w tym posiadaczy internetu domowego, internetu domowego z anteną zewnętrzną oraz internetu światłowodowego. Dotyczą one również osób korzystających z ofert na kartę (GO!) i Mix (Frii Mix). Z prezentów mogą skorzystać ponadto klienci Magenta Biznes, Magenta Biznes Internet, Jump proFirma i Data Jump ze zgodą na „Partnerzy Marketing”.

Zobacz: T-Mobile z promocją na CANAL+. Taniej dziesięć kanałów premium

Zobacz: Bonus od serca: T-Mobile zadba o Twój zdrowy i piękny uśmiech

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile