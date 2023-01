T-Mobile znów daje prezent. Zajrzyj do aplikacji

T-Mobile dokłada nową okazję w akcji „Dobrze, że jesteś”. Ponownie dostępny jest bonus, który wcześniej pojawił się już w grudniu. Teraz można z niego skorzystać na korzystniejszych zasadach.

Dzisiejsza okazja powinna zainteresować fanów audiobooków. T-Mobile daje kod rabatowy na darmowy dostęp do serwisu BookBeat (www.bookbeat.pl) w abonamencie Basic, przez okres 60 dni. Podobna, wcześniejsza okazja, która skończyła się wczoraj, zapewniała tylko 45 dni bezpłatnego słuchania audiobooków.

Serwis BookBeat oferuje tysiące audiobooków i e-booków we wszystkich popularnych kategoriach, mocno reprezentowani są tam nasi polscy autorzy, w tym Remigiusz Mróz, Andrzej Sapkowski czy Jakub Żulczyk. Nie brakuje też sprawdzonej klasyki sprzed lat oraz uznanych pisarzy światowych.

Kod rabatowy, przyznawany przez T-Mobile, dostępny jest od dziś, 19 stycznia, do 25 stycznia 2023 r.. W tym czasie trzeba zalogować się do aplikacji Mój T-Mobile, odebrać kod, a także zarejestrować w serwisie BookBeat, podając swoje prawdziwe dane wraz z numerem karty płatniczej. Kod rabatowy na 60 dni bezpłatnych dni należy podać podczas zakładania konta.

Jeśli użytkownik nie zrezygnuje z subskrypcji BookBeat po promocyjnym okresie 60 dni, to usługa będzie kontynuowana automatycznie, a z karty płatniczej będzie pobrana opłata. W pakiecie Basic wynosi ona 19,99 zł/mies., co pozwala słuchać audiobooków do 20 godzin miesięcznie. Subskrypcję można jednak anulować w każdym momencie.

Niestety, kod rabatowy nie może być wykorzystany przez użytkowników już zarejestrowanych w BookBeat, więc jeżeli ktoś skusił się na poprzednią okazję w T-Mobile lub w ogóle jest klientem BookBeat, to obejdzie się smakiem.

Z okazji mogą skorzystać klienci abonamentowi T-Mobile (T, T DATA, Rodzina), użytkownicy oferty na kartę (GO!, Frii) lub MIX (Frii Mix). Promocja dostępna jest również dla klientów MagentaBiznes, Magenta Biznes Internet, Jump proFirma i Data Jump. W każdej z tych ofert trzeba mieć aktywną zgodę marketingową.

