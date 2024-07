1000 samolotów ma Internet od Elona Muska

Coraz więcej samolotów korzysta z Internetu za pośrednictwem satelitarnej konstelacji Elona Muska. Ta wkrótce znów zacznie się powiększać, ponieważ amerykańskie władze zgodziły się na wznowienie lotów rakiet Falcon 9.

Starlink, projekt kosmicznej firmy SpaceX, osiągnął ważny kamień milowy – korzysta już z niego ponad 1000 samolotów, łącząc się z Internetem za pomocą satelitów Elona Muska. Dzięki tej technologii, pasażerowie mogą cieszyć się szybkim i stabilnym połączeniem internetowym na dużych wysokościach, co znacząco poprawia komfort podróży i umożliwia pracę oraz rozrywkę bez przeszkód. Usługa ta jest szczególnie cenna na trasach transoceanicznych, gdzie tradycyjne metody dostępu do Internetu są ograniczone.

FAA zgadza się na wznowienie lotów

Po ostatnim nieudanym locie rakiety Falcon 9 z kolejną porcją Starlinków, amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) zapaliła czerwone światło dla dalszych lotów. Teraz amerykański regulator podjął decyzję o zmianie światła na zielone. Dzięki temu starty rakiet Falcon 9 zostaną wznowione, a liczba krążących nad naszymi głowami Starlinków znów zacznie rosnąć.

Jest to bardzo ważna decyzja dla rozwoju projektu Starlink. Dzięki niej, firma SpaceX może kontynuować wynoszenie na orbitę kolejnych satelitów, które są fundamentem globalnej sieci internetowej Muska. Rakiety Falcon 9 odgrywają kluczową rolę w rozszerzaniu zasięgu usług Starlink, umożliwiając ich dostępność w coraz to nowych regionach świata.

Rozwój i wyzwania

Rozwój sieci Starlink to ogromne przedsięwzięcie logistyczne i technologiczne. Każdy start rakiety Falcon 9 wynosi kilkadziesiąt satelitów, a docelowo satelitarna sieć ma składać się z tysięcy takich urządzeń. Pomimo imponujących postępów, projekt staje przed wieloma wyzwaniami, takimi choćby jak zarządzanie przestrzenią orbitalną oraz minimalizowanie ryzyka kolizji satelitów.

Starlink zmienia sposób, w jaki ludzie na całym świecie mają dostęp do Internetu. Oferując szybkie połączenie nawet w najbardziej odległych zakątkach globu, projekt ten ma potencjał, by znacząco zmniejszyć cyfrowe wykluczenie. Współpraca z liniami lotniczymi to tylko jeden z wielu kroków na drodze do globalnej dostępności szybkiego Internetu za pośrednictwem tych niewielkich urządzeń, krążących na niskich orbitach okołoziemskich.

Zobacz: Starlink Mini: nowa era łączności dla cyfrowych nomadów

Zobacz: Elon Musk karmi Groka Twoimi danymi, a Ty nawet o tym nie wiesz

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: SpaceX

Źródło tekstu: SpaceX, FAA, SatKurier