Odpalaj x-kom. Markowy smartwatch zgarniesz za 210 zł (rabat 36%)

Smartwatch cmf by Nothing Watch Pro to minimalistyczne, ale zaskakująco rozbudowane urządzenie. Zegarek został wyposażony we wszystkie niezbędne dodatki, na czele z GPS-em do ćwiczeń na świeżym powietrzu i ważnym dla zdrowia pulsoksymetrem. Przy tym w trybie normalnego używania można go ładować co ok. 2 tygodnie, a w trybie oszczędzania energii pociągnie nawet 1,5 miesiąca!

Smartzegarek cmf by Nothing Watch Pro został wyposażony w ekran AMOLED o przekątnej 1,96 cala i rozdzielczości 502 x 410 pikseli oraz stylowa kopertę z aluminium. Całość spełnia wymagania normy odporności na wodę i pył IP68. Oprogramowanie zegarka zostało przystosowane do monitorowania tętna i natlenienia krwi, snu, poziomu stresu oraz aktywności. Znajdziesz tu możliwość monitorowania kilkudziesięciu dyscyplin sportowych oraz treningi biegowe, siłowe i rowerowe. Na stres zaś polecam ćwiczenia oddechowe, które również są dostępne na zegarku.

Ponadto cmf by Nothing Watch Pro może pomóc znaleźć telefon, sterować migawką aparatu zdalnie oraz odtwarzaniem muzyki na smartfonie. Oczywiście wyświetli też powiadomienia z telefonu. W nocy zaś posłuży jako latarka. Można go używać ze smartfonem z Androidem 8.0 lub nowszym oraz z iPhonem.

Normalna cena tego zegarka to 329 złotych – z taką kwotą na metce wszedł do sklepów, ale zdążył już potanieć. W chwili pisania artykułu możesz go kupić w x-komie za jedyne 210 złotych. Warto zwrócić uwagę, że obniżona została cena wersji ciemnoszarej i srebrnej.

Źródło zdjęć: Nothing

Źródło tekstu: własne